OTTAWA, ON, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) demande au gouvernement fédéral d'inclure les travailleurs postaux de première ligne dans les consultations avant d'apporter des changements au service postal dans les communautés éloignées, rurales et nordiques. L'organisation réclame des processus transparents et des protections concrètes afin de garantir que les Canadiens continuent de bénéficier de services postaux fiables.

« Pour les Canadiens vivant en milieu rural en particulier, les services postaux ne sont pas un luxe, mais une bouée de sauvetage », a déclaré Dwayne Jones, président national de l'ACMPA.

« Nos membres sont profondément engagés envers les communautés qu'ils servent. Malgré les difficultés et les périodes d'incertitude chez Postes Canada, les maîtres de poste et les assistants ruraux continuent d'offrir un service de grande qualité. Il est essentiel que le gouvernement donne l'assurance claire que le moratoire actuel sur la fermeture des bureaux de poste ruraux reste pleinement en vigueur afin que les communautés et les travailleurs de première ligne puissent continuer à compter sur ces services et participer de manière significative aux consultations. »

L'ACMPA représente plus de 8 500 maîtres de poste et assistants qui assurent des liens essentiels avec les communautés à travers le pays. Ces travailleurs veillent à ce que les Canadiens aient accès aux médicaments, à la correspondance gouvernementale et aux services vitaux, maintenant ainsi les liens sociaux et économiques des communautés éloignées et nordiques.

L'ACMPA demande au gouvernement fédéral de s'engager à:

Mener un processus de consultation transparent avant toute fermeture, y compris une évaluation complète des répercussions sur les personnes âgées, les résidents à faible revenu, les communautés rurales, éloignées et autochtones où les services postaux sont essentiels pour les médicaments, la correspondance gouvernementale et la participation économique.

y compris une évaluation complète des répercussions sur les personnes âgées, les résidents à faible revenu, les communautés rurales, éloignées et autochtones où les services postaux sont essentiels pour les médicaments, la correspondance gouvernementale et la participation économique. Prolonger le délai proposé par le gouvernement pour lever le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste ruraux de 45 à 100 jours , et préciser immédiatement que le moratoire actuel reste pleinement en vigueur jusqu'à ce que des consultations adéquates aient lieu. Cette assurance est essentielle pour éviter toute confusion, protéger la continuité du service et garantir que les consultations avec les travailleurs de première ligne, les communautés et les gouvernements locaux puissent se dérouler de bonne foi;

, et préciser immédiatement que le moratoire actuel reste pleinement en vigueur jusqu'à ce que des consultations adéquates aient lieu. Cette assurance est essentielle pour éviter toute confusion, protéger la continuité du service et garantir que les consultations avec les travailleurs de première ligne, les communautés et les gouvernements locaux puissent se dérouler de bonne foi; Garantir un niveau de service postal de base dans toutes les communautés rurales et isolées, couvrant les heures d'ouverture, les services de colis et les transactions financières, y compris l'établissement d'une norme minimale en matière de distance d'accès . Lorsque des fermetures sont envisagées, des alternatives viables telles que des centres communautaires, des unités mobiles ou des partenariats locaux devraient être proposées afin d'éviter toute interruption de service.

dans toutes les communautés rurales et isolées, couvrant les heures d'ouverture, les services de colis et les transactions financières, y compris l'établissement . Lorsque des fermetures sont envisagées, des alternatives viables telles que des centres communautaires, des unités mobiles ou des partenariats locaux devraient être proposées afin d'éviter toute interruption de service. La sauvegarde des emplois des maîtres de poste et des assistants ruraux, qui sont la colonne vertébrale du service postal local d'un océan à l'autre.

L'ACMPA note également qu'aucune analyse des coûts ou des répercussions économiques des services ruraux, éloignés et nordiques n'a été publiée pour appuyer les changements proposés ou les fermetures potentielles. L'ACMPA met en garde contre le fait que le fait de procéder sans ces informations risque d'éroder les services essentiels et d'aggraver les inégalités d'accès pour les résidents des zones rurales, éloignées et nordiques.

« Nos membres ont les connaissances, l'expérience et le dévouement nécessaires pour contribuer à l'élaboration de politiques efficaces en matière de services postaux », a déclaré M. Jones. « Leur participation aux consultations garantira que les décisions politiques seront éclairées, équitables et adaptées aux besoins des Canadiens de toutes les régions. »

L'ACMPA est prête à rencontrer Postes Canada pour partager son expertise en matière de prestation de services dans les régions éloignées, rurales et nordiques.

SOURCE Association canadienne des maîtres de poste et adjoints

Contact : Ellie Kozak, 905-903-9726, [email protected]