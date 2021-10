OTTAWA, ON, le 7 Oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est fière d'annoncer qu'elle a été incluse dans les meilleurs endroits où travailler en 2021 du Canadian HR Reporter.

Le rapport reconnaît les entreprises comme l'un des meilleurs endroits où travailler pour la culture d'entreprise, la diversité, l'engagement des employés et les programmes pour les employés, selon la soumission de l'ACIC par les employés.

« À l'ACIC, notre philosophie du personnel donne la priorité à la santé et au bien-être de notre équipe en tant que personnes à part entière dont la vie et la performance sont affectées par des événements survenant en dehors du lieu et des heures de travail habituels. Nous voulons nous assurer que chacun quitte sa journée de travail en se sentant au moins aussi bien, sinon mieux, que lorsqu'il a commencé sa journée », a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC. « Le fait que nous ayons pu maintenir cette approche et que le personnel ait continué à se sentir engagé pendant une pandémie, dans un environnement de travail à domicile, est vraiment dû aux personnes remarquables qui composent notre équipe. »

Pour être prises en considération, les organisations ont dû remplir un formulaire détaillé comportant des questions portant sur des facteurs clés tels que : l'engagement des employés, le taux de roulement, l'ancienneté moyenne du personnel, la rémunération et les avantages sociaux, les programmes de santé et de bien-être, les initiatives en matière de diversité, le développement professionnel, la culture d'entreprise, les options de travail flexibles, les récompenses et la reconnaissance et les programmes écologiques.

Les entreprises ont ensuite reçu un lien vers un sondage en ligne à distribuer à l'interne. Le sondage demandait aux employés d'évaluer leur entreprise en fonction d'une série d'indicateurs de satisfaction des employés. Un employeur devait obtenir un taux de satisfaction globale d'au moins 80 % pour être reconnu comme « Meilleur endroit où travailler ». Cette année, 37 employeurs ont figuré sur la liste.

Voir la page de profil fr l'ACIC dans HR Reporter ici.

SOURCE Association canadienne de l’industrie de la chimie

Renseignements: Julie Fortier, Directrice, Communications, [email protected], 613-237-6215 ext. 252, C: 613-324-4209

