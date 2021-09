OTTAWA, ON, le 27 sept. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) souhaite féliciter le nouveau gouvernement libéral du Canada pour la formation du 44e Parlement et il nous tarde de poursuivre l'important travail de collaboration avec tous les partis pour trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du Canada.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone pour l'ensemble du Canada d'ici 2050. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les Canadiens auront besoin de solutions basées sur la chimie. Il est essentiel que les secteurs canadiens de la chimie et des plastiques restent concurrentiels pour attirer des investissements de classe mondiale. Cela nécessitera des politiques à grande échelle et des mesures ciblées, notamment la promotion de l'innovation et la mise en place d'une économie circulaire.

« Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement fédéral pour renforcer l'économie par des investissements dans l'innovation dans les domaines de la transformation industrielle nette zéro et du développement d'une économie circulaire pour les plastiques », a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC.

« Le secteur de la chimie est le fournisseur de solutions qui permettra un avenir plus propre et plus vert pour le Canada et le monde. Que ce soit pour les éoliennes, les panneaux solaires, les véhicules, les appareils électroniques, l'équipement médical, l'eau potable, les textiles ou les matériaux de construction, la chimie et les plastiques sont essentiels à notre économie et assurent une qualité de vie élevée et sécuritaire à tous les Canadiens, tout en créant certains des produits à plus faibles émissions de gaz à effet de serre de la planète. »

Faits rapides :

L'ACIC représente plus de 100 membres et partenaires des secteurs canadiens de la chimie et des plastiques

70 000 produits que les Canadiens utilisent chaque jour sont fabriqués à partir de produits chimiques et de plastiques

95 % des produits manufacturés sont fabriqués à partir de produits chimiques et de plastiques

C'est le 3 e secteur manufacturier en importance au Canada

secteur manufacturier en importance au L'industrie a généré 85 milliards de dollars de produits chimiques et plastiques exportés en 2020 : 55 milliards dans le secteur de la chimie et 30 milliards dans le secteur des plastiques

L'industrie de la chimie et des plastiques crée 197 000 emplois au Canada 88 600 dans le secteur de la chimie et 108 400 dans le secteur des plastiques

