OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) félicite Dow Canada pour l'annonce qu'elle a finalisé les plans de construction du premier complexe d'éthylène et de dérivés à émissions nettes nulles au monde à Fort Saskatchewan, en Alberta.

"Cette annonce constitue une étape majeure vers l'atteinte de l'objectif d'émissions nettes nulles au Canada et nous ne pourrions être plus fiers que notre précieux membre soit à l'avant-garde de cette transition. Cet investissement incroyable permet de décarboniser environ 20 % de la capacité mondiale d'éthylène de Dow tout en augmentant l'offre de polyéthylène de près de 15 %", a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC.

"Félicitations à tous ceux qui, chez Dow, ont permis à ce projet de franchir cette étape clé, ainsi qu'aux gouvernements de l'Alberta et du Canada et à la municipalité de Fort Saskatchewan. Cela montre ce qui peut être accompli lorsque l'industrie, les municipalités, les provinces et le gouvernement fédéral tirent tous dans la même direction".

Une fois les nouvelles installations terminées, la production d'éthylène et de polyéthylène triplera sur le site de Fort Saskatchewan. Une deuxième phase permettra de moderniser les opérations existantes afin d'éliminer les émissions de dioxyde de carbone.

Depuis près de 40 ans, le secteur canadien de la chimie est à l'avant-garde de la fabrication de produits chimiques sûrs, responsables et durables grâce à son initiative de durabilité reconnue par les Nations unies, Gestion responsableMD. Fondée au Canada en 1985, l'ESG de la chimie est aujourd'hui pratiquée dans 73 pays et par 96 des 100 plus grands producteurs de produits chimiques au monde. Grâce à la Gestion responsable, les membres de l'ACIC sont contraints d'innover pour créer des produits et des processus plus sûrs et plus écologiques, et de travailler à l'amélioration continue de leurs performances en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

"Dow est un partisan de longue date de la Gestion responsable, l'ESG canadien de l'ACIC pour l'industrie chimique mondiale. L'un des principaux aspects de la Gestion responsable est que les membres s'efforcent de mettre en place des processus plus durables qui profitent à l'ensemble de la société. Ce projet incarne tout ce que la Gestion responsable représente. Nous sommes extrêmement fiers d'être associés à Dow Canada", a déclaré M. Masterson.

Les produits chimiques canadiens à faible teneur en carbone sont essentiels à la décarbonisation de l'économie. Les progrès réalisés dans des secteurs clés tels que les bâtiments écologiques, les transports durables, l'énergie propre et l'agriculture durable seraient impossibles sans la chimie et les plastiques.

À propos de l'ACIC

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est l'association des leaders des secteurs de la chimie et des plastiques du Canada. La chimie et les plastiques constituent la troisième industrie en importance au Canada - elle est responsable de 92 milliards de dollars d'expéditions en 2022 et emploie 173 200 personnes. L'Association représente plus de 120 membres et partenaires à travers le pays. Nous assurons la coordination et le leadership sur des questions clés, notamment l'innovation, l'investissement, les plastiques, la fiscalité, la santé et la sécurité, l'environnement et les initiatives réglementaires. Les membres de l'ACIC sont audités en fonction de l'éthique et des principes de Gestion responsableMD, une ESG chimique mondiale reconnue par les Nations Unies.

En outre, la division Plastiques de l'ACIC se concentre sur la réalisation d'une économie circulaire et représente les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les producteurs de résine, les transformateurs/convertisseurs, les fournisseurs d'équipement, les recycleurs et les propriétaires de marques.

SOURCE Association canadienne de l’industrie de la chimie

Renseignements: Demandes des médias : Julie Fortier, Directrice, Communications, Association canadienne de l'industrie de la chimie, [email protected]