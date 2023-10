OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est fière d'annoncer qu'elle est officiellement certifiée Great Place to Work® pour la troisième année consécutive!

Cette certification a été accordée à l'issue d'une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work Institute® Canada, sur la base des commentaires directs des employés, fournis dans le cadre d'un sondage exhaustif et anonyme sur leur expérience du lieu de travail.

« Nous sommes très fiers d'avoir reçu cette certification pour la troisième fois de la part de Great Place to Work Institute® Canada et aussi, bien sûr, de la part de nos employés », a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC. « Les valeurs et l'éthique de notre environnement de travail reflètent les valeurs véhiculées par le programme Gestion responsableMD, à savoir s'efforcer en permanence de s'améliorer et faire de la santé, de la sécurité et du bien-être des employés des priorités absolues »

Nancy Fonseca, première vice-présidente de Great Place to Work® Canada, affirme qu'un excellent lieu de travail dépend de la confiance que les employés accordent à leurs dirigeants, de la fierté qu'ils éprouvent à l'égard de leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. « Nos données montrent que les lieux de travail exceptionnels bénéficient d'un meilleur rendement financier, d'une réduction de la rotation du personnel et d'une meilleure satisfaction de la clientèle que leurs homologues. De plus, les environnements de travail fondés sur la confiance sont propices à l'innovation, à l'agilité, à la résilience et à l'efficacité », a déclaré Madame Fonseca.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe and Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca/fr/ ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

À propos de L'Association canadienne de l'industrie de la chimie

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie est l'association des leaders des secteurs de la chimie et des plastiques du Canada. La chimie et les plastiques constituent la troisième industrie en importance au Canada - elle est responsable de 92 milliards de dollars d'expéditions en 2022 et emploie 173 200 personnes. L'Association représente plus de 120 membres et partenaires à travers le pays. Nous assurons la coordination et le leadership sur des questions clés, notamment l'innovation, l'investissement, les plastiques, la fiscalité, la santé et la sécurité, l'environnement et les initiatives réglementaires. Les membres de l'ACIC sont audités en fonction de l'éthique et des principes de Gestion responsableMD, une ESG chimique mondiale reconnue par les Nations Unies.

En outre, la division Plastiques de l'ACIC se concentre sur la réalisation d'une économie circulaire et représente les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les producteurs de résine, les transformateurs/convertisseurs, les fournisseurs d'équipement, les recycleurs et les propriétaires de marques.

SOURCE Association canadienne de l’industrie de la chimie

Renseignements: Julie Fortier, directrice des communications, [email protected], 613-324-4209