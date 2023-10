OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) a le plaisir d'annoncer les lauréats des prix de la Gestion responsableMD 2022. Les lauréats ont été annoncés lors de la réunion annuelle du conseil d'administration de l'ACIC le 18 octobre 2023.

Les entreprises partenaires de la Gestion responsable cherchent à respecter le principe éthique consistant à « faire ce qu'il faut et à être perçus comme tels ». Nos membres dévoués innovent constamment pour créer des produits et des procédés plus sécuritaires et plus verts, et cherchent à améliorer continuellement leur performance en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

Cette année, l'ACIC a offert sept nouveaux prix de la Gestion responsable afin de reconnaître les mérites des entreprises et des personnes qui se sont illustrées par leur leadership et leur rendement exceptionnels dans la mise en œuvre et l'exécution de la Gestion responsable au cours de l'année écoulée.

« Je suis ravi de pouvoir reconnaître officiellement ces entreprises et ces personnes remarquables pour le travail exceptionnel qu'elles ont accompli cette année dans l'optique de la Gestion responsable. Chacun de ces lauréats s'est surpassé pour "faire ce qu'il faut et être perçu comme tel" », a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l'ACIC.

Les lauréats de 2022 sont :

Prix des opérations : BASF Canada

Prix de la gestion : Methanex Corporation

Prix de la responsabilité : Methanex Corporation

Prix de l'entreprise de l'année : Methanex Corporation

Prix Jean Bélanger : Peter Noble

Prix des femmes en chimie : Ran Xu

Prix de l'excellence en matière de partenariat : Minerva Canada Safety Management Education Inc.

« J'adresse mes plus sincères félicitations à tous les lauréats et à tous les candidats en lice. La décision a été difficile à prendre. Nous avons reçu un grand nombre d'excellentes candidatures qui mettent en évidence l'extraordinaire travail réalisé par nos entreprises membres et nos partenaires, ainsi que par de nombreux collaborateurs individuels », a affirmé M. Masterson.

Depuis près de 40 ans, le secteur chimique canadien montre l'exemple en matière de fabrication sûre, responsable et durable de produits chimiques dans le cadre de son initiative de durabilité, Gestion responsableMD, reconnue par l'ONU. Fondée au Canada en 1985, la norme mondiale d'atteinte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'industrie de la chimie est maintenant pratiquée dans 73 pays et par 96 des 100 plus grands producteurs de produits chimiques au monde.

À propos de l'ACIC

L'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) est l'association des leaders des secteurs de la chimie et des plastiques du Canada. La chimie et les plastiques constituent la troisième industrie en importance au Canada - elle est responsable de 92 milliards de dollars d'expéditions en 2022 et emploie 173 200 personnes. L'Association représente plus de 120 membres et partenaires à travers le pays. Nous assurons la coordination et le leadership sur des questions clés, notamment l'innovation, l'investissement, les plastiques, la fiscalité, la santé et la sécurité, l'environnement et les initiatives réglementaires. Les membres de l'ACIC sont audités en fonction de l'éthique et des principes de Gestion responsableMD, une ESG chimique mondiale reconnue par les Nations Unies.

En outre, la division Plastiques de l'ACIC se concentre sur la réalisation d'une économie circulaire et représente les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les producteurs de résine, les transformateurs/convertisseurs, les fournisseurs d'équipement, les recycleurs et les propriétaires de marques.

