OTTAWA, ON, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Greg Moffatt agira à titre de nouveau président-directeur général de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) à compter d'aujourd'hui.

Greg Moffatt, président-directeur général de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie. (Groupe CNW/Association canadienne de l'industrie de la chimie)

« À l'issue d'un processus de sélection rigoureux et hautement compétitif, Greg est apparu comme le choix évident pour prendre les rênes de l'ACIC sur la voie de l'avenir », déclare Rocky Vermani, président du conseil d'administration de l'ACIC et vice-président principal, Développement durable et innovation à NOVA Chemicals. « Tous au conseil d'administration ont été ravis de confirmer sa nomination à ce rôle. Greg apporte une vaste expérience dans le domaine des affaires publiques et connaît très bien notre industrie chimique, nos problèmes, nos gens et l'importance de la Gestion responsableMD dans tout ce que nous faisons. »

Greg fait partie intégrante de l'ACIC depuis près de neuf ans. Il a occupé différents postes au sein de l'association, notamment ceux de directeur régional - Ouest canadien, directeur principal - Affaires et économie, ainsi que vice-président - Politiques et secrétaire général. Au cours de l'année passée, il a occupé le poste de vice-président exécutif et a dirigé une série de dossiers importants tout en supervisant les activités de l'ACIC. Sa grande expérience et sa connaissance pratique de l'association inspirent confiance aux membres, au personnel et aux autres parties prenantes en cette période de transition.

« Alors que nous continuons à promouvoir le rôle essentiel de la chimie et des plastiques dans la mise en place d'une économie durable, compétitive et innovante, je m'engage à défendre la Gestion responsable et à mener des actions de plaidoyer stratégiques pour le secteur canadien de la chimie et des plastiques », affirme Greg. « En favorisant l'impact de l'industrie par la collaboration et en maintenant les normes d'intégrité et de responsabilité les plus élevées, nous ouvrons la voie de la croissance pour un secteur qui est à la fois essentiel à l'économie canadienne et mondiale et profitable à la société et à l'environnement. »

Greg a démontré un dévouement à la réalisation de la vision de l'ACIC tout en adoptant l'éthique de la gestion responsable : « agir comme il se doit et être perçus comme tels ». Il est reconnu dans le secteur comme un dirigeant compétent et avant-gardiste. C'est pourquoi le conseil d'administration de l'ACIC est convaincu que Greg est la personne idéale pour guider le secteur de la chimie et des plastiques à travers la complexité de la conjoncture politique et économique.

« L'ACIC et ses membres reconnaissent les efforts et le dévouement considérables que le président-directeur général sortant, Bob Masterson, a consacrés à l'industrie tout au long des 15 années qu'il a passées au sein de l'association et des neuf années qu'il a passées à la tête de celle-ci », mentionne Rocky. « Au cours de son mandat, Bob a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'association, qui est devenue l'un des principaux groupes de défense au Canada. »

SOURCE Association canadienne de l'industrie de la chimie

Contact : Julie Fortier, Directrice, Communications, 613 324-4209, [email protected]