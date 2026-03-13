L'ACI Québec-Est de l'Ontario dévoile les lauréats de la 7e édition des Prix d'excellence de la construction en béton

Nouvelles fournies parACI - Section du Québec et de l'Est de l'Ontario
QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - La section du Québec et de l'Est de l'Ontario de l'American Concrete Institute (ACI) a dévoilé les lauréats de la septième édition des Prix d'excellence de la construction en béton lors de son gala annuel tenu le 12 mars 2026.
Créés pour mettre en valeur les projets les plus marquants et créatifs de l'industrie du béton, ces prix visent à souligner l'innovation, les avancées technologiques et l'excellence dans l'utilisation du béton au Québec et dans l'Est de l'Ontario.
Les projets ont été évalués par un jury indépendant composé de professionnels reconnus de l'industrie. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères, dont la qualité architecturale et technique, la créativité, les techniques ou solutions de construction innovantes, l'utilisation novatrice des matériaux, l'ingéniosité, ainsi que la durabilité, la résilience et la fonctionnalité des ouvrages.
Au cours de cette soirée, huit prix ont été décernés dans les catégories suivantes :
- Béton apparent ou décoratif :
- La Place des Montréalaises
- Réparation et restauration :
- Réfection du tunnel de Liesse sur l'autoroute 13
- Planchers et dalles :
- Le 1500 Robert-Bourassa
- Infrastructures :
- Modernisation cimenterie Ciment Québec : construction de la salle mécanique
- Ponts :
- Pont km-69 sur route Billy-Diamond
- Bâtiments de faible hauteur :
- Pôle municipal Vaudreuil-Dorion
- Bâtiments de moyenne hauteur :
- Centre mère-enfant et urgence de l'Hôpital Fleurimont
- Bâtiments de grande hauteur :
- Le 900 Saint-Jacques
Les candidatures des huit gagnants seront soumises au gala de l'ACI International qui se déroulera à Atlanta le 12 octobre prochain.
Le Grand prix d'excellence 2026 pour souligner le projet s'étant le plus illustré auprès des juges a été remis au projet :
- Grand prix d'excellence 2026
- La Place des Montréalaises
Quatre prix mentions ont également été remis durant la soirée gala :
- Mention Association béton Québec (ABQ) :
- Modernisation cimenterie Ciment Québec : construction de la salle mécanique
- Mention Tubécon :
- Dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène à Châteauguay
- Mention de l'Institut d'acier d'armature du Québec (IAAQ) :
- Bâtiment de soins critiques -Nouveau complexe hospitalier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus
- Mention Genium360 :
- Mme Audrey St-Onge
