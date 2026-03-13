L'ACI Québec-Est de l'Ontario dévoile les lauréats de la 7e édition des Prix d'excellence de la construction en béton

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - La section du Québec et de l'Est de l'Ontario de l'American Concrete Institute (ACI) a dévoilé les lauréats de la septième édition des Prix d'excellence de la construction en béton lors de son gala annuel tenu le 12 mars 2026.

Créés pour mettre en valeur les projets les plus marquants et créatifs de l'industrie du béton, ces prix visent à souligner l'innovation, les avancées technologiques et l'excellence dans l'utilisation du béton au Québec et dans l'Est de l'Ontario.

Les projets ont été évalués par un jury indépendant composé de professionnels reconnus de l'industrie. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères, dont la qualité architecturale et technique, la créativité, les techniques ou solutions de construction innovantes, l'utilisation novatrice des matériaux, l'ingéniosité, ainsi que la durabilité, la résilience et la fonctionnalité des ouvrages.

Au cours de cette soirée, huit prix ont été décernés dans les catégories suivantes :

Béton apparent ou décoratif : La Place des Montréalaises

Réparation et restauration : Réfection du tunnel de Liesse sur l'autoroute 13

Planchers et dalles : Le 1500 Robert-Bourassa

Infrastructures : Modernisation cimenterie Ciment Québec : construction de la salle mécanique

Ponts : Pont km-69 sur route Billy-Diamond

Bâtiments de faible hauteur : Pôle municipal Vaudreuil-Dorion

Bâtiments de moyenne hauteur : Centre mère-enfant et urgence de l'Hôpital Fleurimont

Bâtiments de grande hauteur : Le 900 Saint-Jacques



Les candidatures des huit gagnants seront soumises au gala de l'ACI International qui se déroulera à Atlanta le 12 octobre prochain.

Le Grand prix d'excellence 2026 pour souligner le projet s'étant le plus illustré auprès des juges a été remis au projet :

Grand prix d'excellence 2026 La Place des Montréalaises



Quatre prix mentions ont également été remis durant la soirée gala :

Mention Association béton Québec (ABQ) : Modernisation cimenterie Ciment Québec : construction de la salle mécanique

Mention Tubécon : Dérivation du collecteur sanitaire Saint-Eugène à Châteauguay

Mention de l'Institut d'acier d'armature du Québec (IAAQ) : Bâtiment de soins critiques -Nouveau complexe hospitalier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus

Mention Genium360 : Mme Audrey St-Onge



Les détails des projets gagnants seront disponibles sous peu sur le site web de la section locale de l'ACI :

https://www.aciquebec.com/index.php/fr/bourses-prix/prix-d-excellence-2026

