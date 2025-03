Dévoilement des lauréats de la sixième édition des prix d'excellence de la construction en béton de l'ACI

QUÉBEC, le 14 mars 2025 /CNW/ - L'American Concrete Institute (ACI) section du Québec et est de l'Ontario a dévoilé les lauréats de la sixième édition des prix d'excellence de la construction en béton lors de son gala annuel le 13 mars 2025.

Les prix ont été créés pour honorer les visions des projets les plus créatifs de l'industrie du béton, tout en fournissant une plate-forme pour reconnaître l'innovation, la technologie et l'excellence du béton au Québec et l'est de l'Ontario.

Un panel indépendant de professionnels réputés de l'industrie a jugé les projets et sélectionné les gagnants en fonction de leur mérite architectural et technique, de leur créativité, de leurs techniques ou solutions de construction innovantes, de leur utilisation novatrice des matériaux, de leur ingéniosité, de leur durabilité, de leur résilience et de leur fonctionnalité.

Lors de cette soirée, huit prix ont été remis dans les catégories suivantes :

Béton apparent ou décoratif : Réfection du poste de district Lionel-Groulx

Réparation et restauration : Échangeur des Sources

Planchers et dalles : Aménagement de la place du Sable-Gris

Infrastructures : Barrage la Romaine-4

Ponts : Reconstruction et réfection du passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières

Bâtiments de faible hauteur : École À Pas de Géant, éléments préfabriqués

Bâtiments de moyenne hauteur : Royalmount (phase 1)

Bâtiments de grande hauteur : Espace Montmorency



Les candidatures des huit gagnants seront soumises au gala de l'ACI International qui se déroulera à Baltimore Maryland, États-Unis, le 27 octobre 2025.

Le Grand prix d'excellence 2025 pour souligner le projet s'étant le plus illustré auprès des juges a été remis au projet :

Grand prix d'excellence 2025 Barrage la Romaine-4



Trois prix mentions ont également été remis durant la soirée gala :

Mention Association béton Québec (ABQ) : Nouveau pavillon d'accueil Oratoire St-Joseph

Mention Tubécon : Ponceau - Échangeur Darche

Mention de l'Institut d'acier d'armature du Québec (IAAQ) : Les appartements Dorchester



Les détails des projets gagnants seront disponibles sous peu sur le site web de la section locale de l'ACI :

https://www.aciquebec.com/index.php/fr/bourses-prix/prix-d-excellence-2025

