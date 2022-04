OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) est fière d'annoncer le lancement d'un projet pilote visant à afficher en temps réel les offres présentées pour les inscriptions sur REALTOR.ca, une première au Canada. Openn Offers, un logiciel novateur de gestion des offres offert par la société de technologie immobilière Openn Negotiation, a été sélectionné et sera intégré à REALTOR.ca, la plateforme immobilière la plus populaire au pays.

L'ACI continue d'appuyer les Canadiens et les Canadiennes tout au long de leur parcours immobilier grâce à des outils de recherche sur REALTOR.ca. Les consommateurs font confiance aux fonctionnalités comme l'historique des transactions (y compris des données sur les ventes), le multimédia, les cotes et les évaluations de courtiers et agents immobiliers, et l'information sur les quartiers et les marchés. Openn Offers s'inscrit donc parmi les autres initiatives visant à offrir d'importants points de données au site.

« Les situations à offres d'achat multiples sont de plus en plus fréquentes dans le marché immobilier actuel, dit Michael Bourque, chef de la direction de l'ACI. Les acheteurs et les propriétaires-vendeurs canadiens recherchent un processus dans lequel ils peuvent avoir davantage confiance, alors que les courtiers et agents immobiliers canadiens recherchent des outils pour prendre en charge ce genre de situations, et les gérer plus facilement. Nous sommes très enthousiastes quant à la possibilité de répondre à la fois aux attentes des consommateurs et à celles des professionnels de l'immobilier grâce à ce projet pilote. »

« Après plus de six ans de développement, de mise en œuvre et d'innovation sur le marché australien, nous avons prouvé que les professionnels de l'immobilier et les consommateurs peuvent profiter d'une plus grande transparence, explique Duncan Anderson, directeur général d'Openn et président d'Openn North America. Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à l'ACI afin de lancer Openn Offers sur le marché canadien. »

À propos de L'Association canadienne de l'immeuble

L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) est l'une des plus grandes associations à vocation unique au Canada. L'ACI œuvre au nom de plus de 150 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs. Ils sont au cœur de REALTOR.ca, la plateforme d'inscriptions immobilières la plus importante au Canada. Selon l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (« l'ACEI »), REALTOR.ca se classe au sixième rang des sites Web .ca les plus visités et est l'un des principaux sites Web utilisés au Canada, et ce, toutes catégories confondues.

À propos de Openn Offers

Openn Negotiation Limited (ASX : OPN) est une société de technologie immobilière australienne offrant une plateforme logicielle infonuagique exclusive pour aider les professionnels de l'immobilier à vendre des propriétés en ligne de façon plus transparente. La plateforme Openn Offers facilite le processus de négociation, en offrant des contrats numériques simplifiés et des outils de communication automatisés, améliorant ainsi les transactions immobilières. La plateforme fournit aux acheteurs de l'information en temps réel et accessible au moyen de leur appareil, sur l'ampleur de la concurrence et la position de leur offre dans la négociation, ce qui permet d'optimiser les résultats de la vente.

