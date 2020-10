L'ACETDQ souligne la Journée de l'écoute avec le lancement d'un nouveau site Internet

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le 24 octobre aura lieu la Journée de l'écoute sous le thème « Osez... la lignedecoute.ca ». L'année 2020 a été difficile pour bien des gens. D'ailleurs, les citoyens de plusieurs régions vivent présentement la solitude et l'isolement qui viennent avec le confinement. C'est donc plus important que jamais d'être écouté et de penser à sa santé mentale.