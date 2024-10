Journée de l'écoute 2024 : 250 bénévoles avec de l'humanité sont activement recherchés dans les lignes d'écoute partout au Québec

Une offensive de recrutement est lancée pour répondre à la demande actuelle et le nombre élevé d'appels de personnes vivant de la solitude ainsi que de la détresse psychologique

QUÉBEC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Chaque jour, les lignes d'écoute jouent un rôle indispensable avec leurs bénévoles pour soutenir les personnes qui vivent de la solitude, de la détresse psychologique ou avec un problème de santé mentale. Pour répondre au volume élevé d'appels, l'Association des centres d'écoute téléphonique (ACETDQ) lance un cri du cœur pour recruter 250 bénévoles partout au Québec, des écoutants faisant preuve d'humanité pour écouter des personnes qui vivent des situations difficiles.

Les lignes d'écoute téléphonique s'adressent à toute personne qui souhaite parler et être écoutée

L'an dernier, les lignes d'écoute ont répondu à plus de 153 000 appels partout au Québec, une baisse de 32 000 appels répondus en 3 ans, faute de bénévoles. Pour remédier à la situation, l'Association des centres d'écoute téléphonique lance une offensive pour recruter des « écoutants » avec de l'humanité, des bénévoles qui seront formés pour écouter sans jugement, dans l'anonymat et en toute confidentialité. Rappelons que :

Encore aujourd'hui, trop de personnes gardent pour elles leurs émotions au lieu d'en parler avec un proche, de demander de l'aide ou d'appeler une ligne d'écoute.

Les personnes qui contactent les lignes d'écoute, peu importe leur âge, vivent principalement de la solitude, de l'isolement, de l'anxiété, de la dépression, de la détresse psychologique ou avec un problème de santé mentale.

Les lignes d'écoute téléphonique jouent un rôle de filet social avec l'écoute active, tout en redirigeant au besoin la clientèle vers les bonnes ressources d'intervention. (ex : Centre de prévention du suicide).

Journée de l'écoute 2024 : « L'écoute, c'est… »

Cette année, le thème de la Journée de l'écoute 2024 est « L'écoute, c'est… ». La Journée de l'écoute, c'est une occasion de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir collectivement sur la force et l'impact sous-estimé que chacun de nous peut jouer avec une écoute empathique. Avec cette approche d'aide sans intervention, la personne écoutée exprime librement ses émotions, trouve ses propres solutions et fait son propre cheminement face à ses vulnérabilités.

Citation :

« Le Québec a besoin d'humanité et les lignes d'écoute répondent à ce besoin criant. Avec cette offensive de recrutement, nous lançons aujourd'hui un cri du cœur pour répondre à la demande dans nos centres d'écoute. Chaque jour, nous sommes de plus en plus confrontés à des hommes et à des femmes qui peuvent vivre des vulnérabilités bien différentes les uns des autres. Notre message aux personnes qui ont besoin de parler : appelez-nous et ventilez! », a déclaré monsieur Pierre Plourde, coordonnateur de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec.

Pour contacter la ligne d'écoute dans votre région :

www.lignedecoute.ca

Pour devenir bénévole dans une ligne d'écoute :

https://www.lignedecoute.ca/devenir-benevole/

À propos de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec (ACETDQ)

Fondée il y a 24 ans, l'ACETDQ regroupe et soutient les centres d'écoute téléphonique de partout au Québec. Chaque année, les 23 lignes d'écoute de l'Association reçoivent plus de 150 000 appels nécessitant une écoute empathique grâce au travail et à l'implication de leurs 850 bénévoles. Les lignes d'écoutes sont gratuites pour la population et disponibles dans toutes les régions du Québec, pour toute personne qui souhaite parler de façon anonyme et en toute confidentialité.

