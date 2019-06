L'ACEI lance la plateforme de formation D-Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité pour aider à défendre les institutions canadiennes

Le partenariat avec Beauceron Security aide à transformer les utilisateurs en défenseurs

OTTAWA, le 18 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'ACEI est fière d'ajouter un autre outil à son portefeuille croissant de solutions de cybersécurité avec l'introduction de la formation D‑Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité. L'ACEI s'est associée à Beauceron Security (en anglais) pour offrir aux institutions canadiennes une plateforme avancée de formation et de sensibilisation à la cybersécurité afin de transformer leurs utilisateurs en défenseurs.

Alors que le DNS Firewall D-Zone et le DNS Anycast D-Zone défendent au niveau de la couche DNS, la formation D-Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité de l'ACEI mobilise le niveau de défense le plus crucial de toute organisation, ses utilisateurs, pour redoubler de vigilance en matière de sécurité.

Points essentiels

Le Sondage sur la Cybersécurité 2018 de l'ACEI a révélé que 43 % de toutes les organisations subissaient encore des cyberattaques ayant des répercussions sur leurs activités. À mesure que la taille de l'organisation augmente, ce nombre augmente. Cela souligne l'importance d'inclure les employés dans les mesures défensives et de ne pas les traiter uniquement comme un risque à gérer en lien avec la technologie.

Cette plateforme de formation très intégrée et complète sur la sensibilisation envers la cybersécurité comprend des évaluations des utilisateurs, des sondages, de la formation, de la simulation d'hameçonnage et la gestion des risques afin de permettre aux organisations de faire de leurs employés un palier de sécurité robuste.

Le nombre d'utilisateurs qui se font prendre par des courriels d'hameçonnage est en moyenne trois fois moins élevé pour les organisations qui mettent en œuvre la formation D-Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité de l'ACEI.

La formation D-Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité comprend des tests d'intégration, des simulations et des rapports destinés à fournir une plateforme entièrement automatisée nécessitant une gestion informatique minimale. La plateforme ajuste automatiquement la fréquence et le niveau des tests et de la formation en fonction du comportement de l'utilisateur.

La formation D-Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité rend la sensibilisation à la cybersécurité plus attrayante grâce à la ludification. Les tableaux de bord personnels auxquels on accède par l'entremise d'une identité basée sur SAML fournissent un aperçu et un score pour que les utilisateurs et les services puissent suivre leurs progrès. Elle permet également aux organisations de gérer les normes de cybersécurité du NIST et de s'y comparer.

L'ACEI ajoute la formation D-Zone sur la sensibilisation envers la cybersécurité à son portefeuille de produits de cybersécurité dans le cadre de sa mission consistant à aider les institutions canadiennes à protéger leurs réseaux et les données des utilisateurs et à le faire en utilisant une solution conçue au Canada .

Citations de la direction

« Beauceron est fière de s'associer à une organisation qui partage notre objectif visant à rendre une expérience en ligne plus sécurisée accessible à tous les Canadiens. L'ACEI est un partenaire de confiance ayant une approche méthodique pour répondre aux besoins de ses clients et de la communauté. Nous sommes impatients de voir ce que ce partenariat apportera. »

- David Shipley, chef de la direction, Beauceron Security

« La responsabilité de la cybersécurité ne repose plus uniquement sur le service des TI; tous les utilisateurs ont un rôle à jouer. Les employés sensibilisés à la cybersécurité peuvent constituer le principal atout d'une entreprise dans la lutte sans relâche contre la cybercriminalité. Beauceron a créé une plateforme offrant une formation à la cybersécurité simple et attrayante. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaire dans notre gamme croissante de services de cybersécurité. »

- Dave Chiswell, vice-président, développement de produits, ACEI

Au sujet de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services de cybersécurité - tels que le DNS Firewall D-Zone - qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide au monde, un réseau DNS mondial de haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan parmi les plus évoluées.

Au sujet de Beauceron Security

Beauceron Security favorise le changement de comportement au sein des organisations en fournissant les bonnes informations au bon moment, permettant ainsi aux individus de prendre de meilleures décisions. Ils y parviennent en fournissant une plateforme unique qui est intégrée et hautement automatisée et qui associe des simulations d'hameçonnage, de la formation sur la sensibilisation envers la cybersécurité, des sondages et des infolettres à des analyses et des tableaux de bord avancés.

