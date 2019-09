L'ACEI invite les partis fédéraux à adopter sa vision de l'avenir de l'Internet au Canada

OTTAWA, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Alors que les questions liées à l'Internet sont apparues comme un thème majeur au cours de l'élection fédérale canadienne de 2019, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a mis de l'avant sa vision de l'avenir de l'Internet au Canada.

L'ACEI a présenté les grandes lignes des principes fondamentaux auxquels elle croit que les candidats et les partis fédéraux devaient adhérer pour s'assurer que l'Internet reste prospère au cours des décennies à venir.

L'avenir de l'Internet au Canada doit être :

Ouvert : L'Internet doit être démocratique, innovateur et concurrentiel de manière à permettre aux entreprises, aux idées et à la population canadiennes de prospérer.

Digne de confiance : Nous nous devons de ramener la confiance à l'endroit de l'Internet en nous assurant qu'il est privé et sécuritaire afin qu'on puisse ainsi continuer de l'utiliser en tant que plate-forme pour notre économie et notre société.

Humain : À la base, l'Internet doit être un réseau d'individus. Il doit prioriser la transparence, l'accessibilité et l'éducation afin d'assurer une participation concrète de la part de tous les Canadiens.

Si vous désirez consulter le document en entier, rendez-vous sur le site à l'adresse : cira.ca/internet-vision.

Les organisations suivantes adhèrent à la vision de l'Internet au Canada d'après l'ACEI :

La Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada (CIPPIC)

(CIPPIC) Association Canadienne des Libertés Civiles

Internet Society

Internet Society Canada Chapter

TekSavvy

Cybera

Digital Justice Lab

OpenMedia

Beauceron Security

Canadian Institute for Cybersecurity (UNB)

Youth IGF Canada

BC Freedom of Information and Privacy Association

L'ACEI fait appel à tous les paliers de gouvernement, aux partis politiques de toutes les allégeances et aux dirigeants de tout acabit et leur demande d'adopter un Internet ouvert, digne de confiance et humain qui représente la clé de la santé, de la prospérité et de la démocratie de l'avenir au Canada.

Citations de membres de la haute direction

« Nous croyons fermement qu'il existe un lien profond entre l'avenir de l'Internet et celui de notre pays. Nous croyons que l'Internet représente une force écrasante pour le bien de la planète, alors que la bonne vision peut permettre au Canada de devenir un chef de file mondial lors de sa résurgence. Nous invitons tous les partis et les candidats à adhérer à nos principes et à nous aider à bâtir un Internet ouvert, digne de confiance et humain pour le Canada. »

- Byron Holland, président et chef de la direction, ACEI

Ressources additionnelles

Apprenez-en davantage sur la façon dont .CA redonne à l'Internet canadien.

Apprenez-en davantage sur le Programme d'investissement communautaire de l'ACEI.

Au sujet de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est l'organisme qui gère les principaux noms de domaine .CA au nom de tous les Canadiens. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services -- comme le D-Zone DNS Firewall-- qui l'aident à atteindre son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

SOURCE Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Renseignements: Spencer Callaghan, Gestionnaire des communications, ACEI, spencer.callaghan@cira.ca, (613) 237-5335, poste 276

Related Links

http://www.cira.ca