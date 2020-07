NORTH VANCOUVER, BC, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Aider les collectivités à se remettre des effets de la pandémie de la COVID-19 est un élément clé de l'Accord sur la relance sécuritaire conclu entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un financement fédéral de 2 milliards de dollars, qui sera complété par des fonds de contrepartie versés par les gouvernements des provinces et des territoires, et qui sera mis à la disposition des villes et des municipalités de tout le Canada. Ces fonds viendront appuyer les travailleurs de première ligne et les services municipaux indispensables alors que nous assurons la sécurité de la population pendant la relance économique.



Et pour aider les villes à maintenir leurs systèmes de transport en commun en état de marche afin que les Canadiens puissent se rendre au travail et revenir auprès de leur famille en toute sécurité, le gouvernement du Canada a également convenu d'égaler un financement de 1,8 milliard de dollars des provinces et des territoires pour soutenir le transport en commun local. Pour la Colombie-Britannique, il s'agit d'un montant additionnel de 540 millions de dollars en financement fédéral pour le transport en commun, comme annoncé aujourd'hui par le ministre Wilkinson.

L'Accord sur la relance sécuritaire est conçu pour soutenir l'économie ainsi que les premières mesures à prendre pour se remettre des effets de la COVID-19. Les travailleurs de première ligne sont indispensables et ont besoin de bons transports en commun, les parents ont besoin de services de garde pour leurs enfants, la santé publique doit pouvoir suivre et contenir les épidémies, tout le monde a besoin d'équipements de protection individuelle et les groupes vulnérables - notamment les personnes âgées - ont besoin d'un soutien accru alors que le Canada procède à une reprise progressive tout en contenant la propagation de la COVID-19.

Ces services pratiques et essentiels fournis par les villes et les municipalités de tout le pays figurent parmi les sept domaines prioritaires de l'Accord sur la relance sécuritaire d'une valeur de 19 milliards de dollars annoncé par le premier ministre Justin Trudeau le 16 juillet.

Citations

« Les gens de toute la Colombie-Britannique, y compris ceux de la rive nord de Vancouver, empruntent chaque jour les transports en commun pour se rendre au travail et en revenir. Le financement annoncé dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire conclu entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires garantira le fonctionnement continu de ce service essentiel. Investir dans le transport durable est une partie importante du plan de notre gouvernement pour évoluer vers une économie durable, alors que nous continuons de mieux reconstruire. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca