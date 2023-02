L'accessibilité rayonne dans le milieu culturel, mais fait piètre figure au sein des services publics

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) dévoile ses coup de cœur et coup de gueule à l'occasion de la Semaine de la canne blanche du 6 au 11 février, un événement annuel de sensibilisation à la déficience visuelle. Le coup de cœur vise à mettre en lumière une initiative qui constitue une avancée en matière d'accessibilité et de respect des droits des personnes handicapées visuelles, alors que le coup de gueule vise à en dénoncer une situation de recul.

Pour une seconde année consécutive, c'est la plateforme Clic Santé qui se mérite le coup de gueule, alors qu'il est extrêmement difficile d'y naviguer avec un lecteur d'écran pour prendre un rendez-vous. Dénoncée l'an dernier, la situation ne s'est pas améliorée malgré les changements qui ont été apportés à la plateforme Clic Santé. « Il est inconcevable que le gouvernement se croise les bras sans appliquer ses propres standards d'accessibilité du Web à Clic Santé, alors qu'il devrait être le premier à servir de modèle en la matière! », martèle Pascale Dussault, directrice générale du RAAMM. Parmi les finalistes coup de gueule se trouve également le Service québécois du livre adapté (SQLA) de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) qui a été mis en ligne en comportant des enjeux majeurs d'utilisation avec un lecteur d'écran, alors qu'il s'adresse spécifiquement aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

Même si l'accessibilité fait piètre figure au sein des services publics, elle rayonne de plein feu dans le milieu culturel. Cette année, c'est le Théâtre du Rideau Vert qui se mérite le coup de cœur pour son programme d'accessibilité universelle, qui est qualifié de novateur et de pionnier par plusieurs membres du RAAMM. Parmi les finalistes se trouvent également la compagnie de théâtre Joe Jack et John pour l'adaptation de sa pièce Les waitress sont tristes et Danse-Cité pour son offre de spectacles de danse en audiodescription et sa démarche inclusive. « Nous observons un réel essor des spectacles, pièces de théâtre et installations artistiques accessibles, se réjouit madame Dussault. Le milieu culturel québécois montre qu'il est absolument possible d'être inclusif et accessible lorsqu'on est intentionnel! »

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevues: Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. 514 805 3715, [email protected]