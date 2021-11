L'accessibilité du web, c'est bon pour tout le monde!

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le web prend de plus en plus de place dans nos vies, que ce soit pour faire nos courses en ligne, nous procurer des biens ou vérifier l'horaire des services offerts dans nos municipalités, force est de constater que, pour les personnes aveugles et malvoyantes, ces gestes si élémentaires constituent encore trop souvent une course à obstacles. Pourtant, l'accessibilité au Web est un aspect essentiel pour la participation sociale et économique des personnes handicapées visuelles.

Pour mieux démystifier l'accessibilité du Web, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM), lance la vidéo Un site Web accessible, c'est bon pour tout le monde! Sa conception a été rendue possible grâce au soutien financier de l'Office des personnes handicapées du Québec.

La vidéo met en vedette des personnes aveugles et malvoyantes qui partagent leurs expériences lorsqu'elles naviguent sur des sites et se heurtent à des obstacles liés à l'inaccessibilité de certaines fonctions interactives. De plus, un expert en la matière d'accessibilité Web nous fait découvrir les aspects les plus importants pour rendre les sites accessibles.

« Plusieurs sites Web sont accessibles pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, mais certains ne respectent pas les standards. Par exemple, sur site de clic-santé l'utilisateur n'arrive pas à rendre rendez-vous pour le vaccin COVID19 car le concepteur de ce formulaire n'a pas pris les mesures appropriées qui permettent à l'utilisateur de faire un choix » Ysabelle Morin, membre du RAAM

Au Québec, c'est quelque 2 millions de personnes qui sont touchées par un handicap et par les problèmes d'accessibilité du Web.

En 2018, le RAAMM a mené une vaste étude portant sur l'accessibilité de près de 1000 sites Web francophones québécois. Les résultats ont démontré que moins de 18 % des sites Web évalués atteignaient une cote « passable » d'accessibilité. Seulement 33,3 % des sites gouvernementaux atteignaient la cote « passable » alors qu'ils sont pourtant soumis aux standards d'accessibilité du Web adoptés par le gouvernement du Québec en 2011. Dans le cas des municipalités, la situation est catastrophique alors que seulement 2 % atteignaient le niveau « passable » d'accessibilité.

L'internet est devenu irremplaçable pour accéder aux informations et aux services. Il est donc plus important que jamais que chacun puisse percevoir et comprendre les sites Web et les applications mobiles.

Lien pour visionner la vidéo

Vidéo version abrégée

Nous vous invitons à consulter notre Laboratoire de promotion de l'accessibilité du Web pour en découvrir plus sur le sujet.

