L'accès instantané aux résultats obtenus au test de compréhension orale et écrite TOEFL iBT® sera bientôt offert

PRINCETON, New Jersey, 13 février 2020 /CNW/ - À compter du 15 février, les étudiants de partout dans le monde pourront consulter à l'écran les résultats obtenus au test de compréhension orale et écrite TOEFL iBT® immédiatement après la fin de l'examen. Ces résultats non officiels donneront aux étudiants un aperçu préliminaire de leur rendement pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, comme divulguer leurs résultats au terme de l'examen, selon leur performance.

Les étudiants pourront donc les consulter avant de quitter le centre de test; ils connaître les évaluations officielles complètes environ six jours après la date de l'examen par l'entremise de l'application officielle TOEFL® ou de leur compte en ligne.

« Le test TOEFL iBT est la seule évaluation en langue anglaise qui permet aux étudiants de consulter leurs résultats immédiatement après l'examen », déclare Srikant Gopal, directeur général du programme TOEFL. « Notre engagement envers les étudiants et les établissements d'enseignement est à l'origine des changements et des améliorations que nous avons mis en place au cours des derniers mois. Ceux-ci font en sorte que l'expérience d'examen soit aussi souple et pratique que possible pour les étudiants tout en préservant les normes rigoureuses qui assurent un examen équitable et impartial auquel les établissements peuvent se fier afin de mesurer justement les compétences linguistiques en langue anglaise pour les études. »

De plus, des modifications récentes apportées à la politique de l'ETS ont rendu l'inscription en ligne plus conviviale que jamais auparavant. Les étudiants peuvent désormais s'inscrire en ligne à une séance deux jours avant sa tenue (ce délai était précédemment de quatre jours).

« Nous comprenons que les étudiants du monde entier ont des délais à respecter et que des imprévus peuvent les contraindre à prendre des décisions à une étape tardive de leur démarche », soutient Gopal. « Nous sommes persuadés que cette politique actualisée procure aux étudiants une plus grande souplesse, permettant à ces derniers de s'inscrire au moment qui convient le mieux à leur horaire. »

Pour en apprendre plus sur la nouvelle fonctionnalité de production instantanée des résultats, la politique d'inscription actualisée et les autres améliorations qui ont été implantées au cours des derniers mois, veuillez consulter le www.ets.org/toefl/better_test_experience. Pour obtenir des renseignements généraux sur le test TOEFL, veuillez visiter le www.ets.org/toefl.

À propos du test TOEFL®

Le test TOEFL® de l'anglais universitaire est un produit offert par l'ETS, un organisme à but non lucratif. Le test est reconnu par plus de 11 000 établissements situés dans 150 pays et est universellement accepté dans des destinations anglophones populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 pour cent des universités du Royaume-Uni, dont 100 pour cent des établissements Russell Group®. Le test est privilégié par rapport aux autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans les principales destinations européennes, comme la France et l'Allemagne. Au Canada, le test TOEFL est le choix privilégié des responsables de l'admission aux études supérieures. Puisque l'évaluation centrale du test est faite en conjuguant des évaluateurs humains anonymes et une technologie de notation propulsée par l'intelligence artificielle, le test TOEFL offre une alternative impartiale et juste à 100 pour cent. Vous trouverez plus d'information sur le test TOEFL notamment en ce qui a trait à l'inscription, aux trucs d'étude et aux exemples de questions sur le site Internet Go Anywhere du TOEFL à l'adresse www.toeflgoanywhere.org.

