« Pour la première fois en plusieurs décennies, l'industrie compte davantage de projets que de membres, » déclare Mary Van Buren, présidente de l'ACC. « Et notre industrie n'est pas seule - on assiste à une course aux talents dans tous les secteurs en raison de l'évolution démographique et du départ à la retraite de la génération du baby-boom. La concurrence est féroce. »

Le talent a sa place ici est une campagne de sensibilisation publique nationale conçue pour modifier certaines des perceptions traditionnelles entourant le travail dans la construction en présentant un recueil d'histoires et d'expériences qu'ont vécues des gens occupant différents postes, travaillant sur différents projets et provenant de différents milieux - et qui font tous partie de ce domaine très diversifié qu'est la construction.

« Nous avons identifié une possibilité intéressante pour les individus issus des segments sous-représentés, comme les femmes, les jeunes, les Autochtones et les néo-Canadiens, qui peuvent voir un emploi dans cette industrie comme une carrière de choix, incluant les diplômés dans les domaines, comme les STIM -- les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, » affirme Van Buren.

Élaborée avant la pandémie de COVID-19, la campagne est encore plus importante alors que notre industrie est en mesure d'accueillir les travailleurs déplacés des secteurs les plus durement touchés. Grâce à notre culture qui accorde une place importante à la sécurité, l'industrie de la construction a démontré sa résilience face au travail dans toutes les conditions possibles.

Consultez le site à l'adresse letalentasaplaceici.ca pour en apprendre davantage et pour connaître les histoires vécues par nos gens.

À propos de l'ACC

Dans l'ensemble du Canada, l'ACC représente plus de 20 000 entreprises membres qui font partie d'une structure intégrée regroupant 63 associations partenaires locales et provinciales. À titre de porte-parole de l'industrie, l'ACC défend les intérêts et les objectifs en matière de politiques publiques, d'enjeux légaux et d'élaboration de normes au nom des entrepreneurs, des fournisseurs et des professionnels de secteurs connexes qui œuvrent dans l'industrie canadienne de la construction institutionnelle, commerciale et industrielle (ICI) ou qui travaillent de concert avec celle-ci.

Le secteur de la construction est un des plus importants employeurs du Canada. Il contribue grandement au succès économique du pays. L'industrie, qui est composée à 70 pour cent de petites et moyennes entreprises, emploie plus de 1,5 million de Canadiens et contribue à la hauteur de 7 pour cent au produit intérieur brut du Canada.

Site Web

cca-acc.com

SOURCE Association canadienne de la construction (ACC)

Renseignements: Rodrigue Gilbert, Vice-président, Affaires publiques, 613-808-7435, [email protected]