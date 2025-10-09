BEIJING, le 10 oct. 2025 /CNW/ - L'Académie centrale des beaux-arts (CAFA), l'académie d'art la plus prestigieuse et la plus réputée de Chine, a lancé un robot conversationnel alimenté par l'IA sur son site Web mondial de l'CAFA (global.cafa.edu.cn), devenant la première académie d'art en Chine à tirer parti de l'intelligence artificielle pour la communication internationale. Alimenté par le modèle de DeepSeek et personnalisé avec la propre base de connaissances de l'ACCP, le robot conversationnel est disponible en tout temps pour aider les utilisateurs du monde entier à effectuer des recherches d'information, des requêtes d'admission, des analyses de données, et plus encore.

Cette mesure marque une nouvelle étape dans l'engagement continu de l'ACCP envers l'engagement international et l'innovation numérique. L'assistant d'IA transforme le site Web mondial d'un centre d'information traditionnel en une plateforme dynamique et interactive, créant ainsi une expérience plus accessible pour les étudiants, les éducateurs et les institutions artistiques du monde entier. Il s'agit d'un passage de la prestation d'information à sens unique à l'interaction intelligente avec les utilisateurs, en harmonie avec les tendances mondiales en matière de technologie éducative.

Le site Web mondial de l'ACCP a été lancé en octobre 2023 et sert depuis de passerelle essentielle pour les auditoires internationaux qui souhaitent explorer l'héritage, les forces universitaires et la culture dynamique des campus de l'ACCP. Conçue dans un souci d'esthétique contemporaine et d'expérience utilisateur, la plateforme offre du contenu en anglais qui va des présentations aux professeurs et des faits saillants de la recherche aux expositions, en passant par les échanges culturels et les projets de coopération mondiale.

« Le lancement de notre robot conversationnel alimenté par l'IA reflète l'approche prospective de l'ACCP et marque une nouvelle étape dans la transformation numérique de l'éducation artistique, a déclaré Lin Mao, président de l'Académie centrale des beaux-arts. « Il élargit l'accès mondial à nos diverses ressources universitaires et démontre l'influence croissante de la Chine dans l'intégration de la technologie et des arts. »

Alors que la technologie de l'IA transforme la communication, l'ACCAA établit une nouvelle norme sur la façon dont les établissements d'enseignement interagissent avec le monde. Le lancement du robot conversationnel mondial de l'IA de l'ACCP n'est que le début d'un effort plus vaste visant à favoriser des échanges culturels et une connectivité éducative plus profonds par des moyens numériques.

À propos de l'Académie centrale des beaux-arts

L'Académie centrale des beaux-arts (CAFA) est la principale institution chinoise des beaux-arts relevant du ministère de l'Éducation. Avec 14 écoles spécialisées dans les domaines de la peinture, du design, de l'architecture et de la technologie artistique, l'ACCP offre des programmes allant du secondaire au doctorat. Accueillant plus de 6 000 étudiants et 1 000 professeurs, l'académie allie le patrimoine culturel chinois à une vision mondiale, obtenant une reconnaissance internationale pour son excellence académique et son innovation dans l'éducation artistique. Pour en savoir plus, consultez le site global.cafa.edu.cn.

