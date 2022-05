Kyndryl Canada devient le premier associé national exclusif de Women in Leadership

Ensemble, les organisations auront pour objectif de fournir une visibilité professionnelle, une présence et des opportunités d'avancement aux femmes leaders dans le secteur des affaires à travers le Canada

MARKHAM, Ontario, le 24 mai 2022 /CNW/ - Kyndryl (NYSE :KD), le plus grand fournisseur de services d' infrastructure TI au Canada et dans le monde, et Women in Leadership (WIL), une organisation de promotion professionnelle pour les femmes, ont annoncé aujourd'hui une entente qui nomme Kyndryl au Canada premier associé national exclusif de WIL. Grâce à ce partenariat unique, Kyndryl travaillera avec WIL pour réunir des femmes de toutes les professions et de tous les secteurs d'activité dans le cadre de programmes, d'événements et de conférences qui favorisent le développement professionnel et la diversité des sexes sur le lieu de travail.

Pour donner le coup d'envoi de ce partenariat, Kyndryl et WIL accueilleront le forum annuel sur le leadership en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, un événement virtuel d'une journée entière qui se tiendra le 1er juin 2022 et qui réunira des milliers de femmes, notamment des chefs de la direction, des chefs opérationnels, des leaders du secteur public, des experts en diversité et des leaders d'opinion, pour discuter de la diversité, de l'équité et de l'inclusion sur le lieu de travail.

Kyndryl joindra WIL en tant que partenaire présentateur exclusif lors de sa première série signature intitulée «Women Powering Progress». Cette série sera lancée en septembre et offrira un regard personnel sur le parcours de chefs opérationnels femmes leaders qui sont clientes de Kyndryl au Canada, et les connaissances qu'elles ont acquises tout au long de leur carrière. Ensemble, Kyndryl et WIL s'engagent à soutenir la programmation et les événements continus qui font progresser le développement et les réseaux de spécialisation professionnelle des femmes et encouragent leur avancement sur le marché du travail.

"Je suis ravi de travailler avec Maya Kanigan et l'équipe de WIL", a déclaré Xerxes Cooper, président de Kyndryl Canada. "Chez Kyndryl, c'est une priorité de bâtir une main-d'œuvre diversifiée et une culture inclusive et équitable, et l'engagement de WIL à faire progresser les femmes dans le leadership est la raison pour laquelle ce partenariat est la solution idéale. Travailler avec WIL nous donne l'occasion de faire une différence pour les femmes professionnelles de tous niveaux, à travers le Canada, et de présenter quelques-unes des incroyables femmes leaders avec lesquelles nous travaillons. J'ai hâte de commencer."

En tant qu'entreprise aux objectifs bien définis, Kyndryl s'engage en faveur de l'inclusion, de la diversité et de l'équité, qui font partie intégrante de sa culture et de sa position en matière de responsabilité sociale d'entreprise. WIL rassemble la plus grande communauté de femmes professionnelles à travers le Canada et offre une expertise approfondie dans la création de programmes et de contenus percutants pour augmenter la prise de contact et générer des résultats tangibles pour leurs membres.

À propos de Women in Leadership

Fondée en 2001, WIL propose des programmes inspirants qui rassemblent les femmes pour qu'elles collaborent au développement de leurs compétences en matière de leadership et créent un changement positif dans l'avenir du leadership féminin. WIL a des chapitres à Vancouver, à Victoria, à Okanagan, en Alberta, en Saskatchewan, à Toronto (chapitre Toronto-É-U) et à Ottawa.

www.womeninleadership.ca

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE : KD) est le plus grand fournisseur d'infrastructures informatiques au monde. L'entreprise conçoit, développe, gère et modernise les systèmes informatiques vitaux complexes dont le monde dépend chaque jour. Les quelque 90 000 employés de Kyndryl servent plus de 4 000 clients dans plus de 60 pays, et 75 % de ces clients figurent au palmarès Fortune 100. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.kyndryl.com.

