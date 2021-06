À titre de directrice artistique mondiale, Nikki Wolff se joint à la talentueuse équipe Global Veritas Artistry, qui comprend @FannyMaurer de France, @ChristianSchild d'Allemagne, @TheSandraSaenz et @AnthonyHNguyenMakeup des États-Unis. Dans le cadre de ses fonctions, elle mènera également des consultations sur le développement de nouveaux produits et les innovations. De plus, elle agira comme artiste de premier plan dans le cadre des campagnes et initiatives de marketing de KVD Beauty.

« KVD Beauty ne cesse de m'étonner avec ses innovations et ses produits de maquillage de première qualité qui représentent vraiment la prochaine génération de création artistique », a déclaré Nikki Wolff, artiste spécialisée dans le maquillage de célébrités. En tant que membre de la communauté des artistes du maquillage, j'ai toujours compté sur la marque pour offrir des produits polyvalents qui m'ont aidé lors de séances de photographies pour des magazines haut de gamme, sur les tapis rouges, et plus encore. Pour maîtriser l'art du maquillage, il faut expérimenter et pratiquer, et les produits de KVD Beauty me donnent la liberté créative de le faire. C'est un grand honneur pour moi d'assumer le rôle de directrice artistique mondiale à KVD Beauty. Je suis ravie de travailler avec KVD au lancement de nouveaux produits et, dans l'ensemble, de faire partie de leur héritage dans l'industrie du maquillage. »

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Nikki Wolff et de l'accueillir au sein de l'équipe de KVD Beauty, a déclaré Tara Loftis, vice-présidente mondiale du marketing et des relations publiques de Kendo Brands. Nous suivons sa carrière depuis le commencement, et nous sommes constamment impressionnés par l'influence qu'elle a eue; elle est devenue une célébrité Instagram à part entière! Sa vision et son engagement envers l'artisanat du maquillage s'harmonisent parfaitement avec la marque. Nous sommes ravis de sa participation au processus de développement de produits au moment où KVD Beauty continue d'offrir aux consommateurs un maquillage inspiré du tatouage. »

Nikki Wolff est résidente de Londres et a entrepris sa formation professionnelle au prestigieux London College of Fashion. Pendant son séjour là-bas, elle a décroché son premier emploi d'apprentie auprès d'un photographe de mode qui maquille les mannequins. Cette expérience lui a permis de mieux comprendre le pouvoir du maquillage et sa capacité à transformer votre apparence. Depuis, Nikki Wolff est devenue la référence pour de nombreuses célébrités et influenceurs. Elle possède désormais un répertoire de clients qui comprend des célébrités de premier plan, et son travail auprès de magazines de renom comme VOGUE, ELLE et Marie Claire lui a valu un statut prestigieux.

Le partenariat avec Nikki Wolff arrive à point nommé, alors que la marque a récemment dévoilé le fard à joues en gel liquide KVD Beauty ModCon, qui a suscité un réel engouement avant même son lancement. Il s'agit du prochain produit incontournable de la marque à la suite du succès du fond de teint Good Apple.

Pour en savoir plus, consultez le site kvdbeauty.com et suivez les pages de @KVDBeauty sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitter et Facebook.

À PROPOS DE L'ÉQUIPE DE GLOBAL VERITAS :

Sandra Saenz (États-Unis) : Conjuguant ses aspirations à devenir chirurgienne plastique et peintre, Sandra s'est découvert une passion dans l'art du maquillage. Elle est fière d'être la première artiste mexicaine spécialisée dans le maquillage portant le hijab à être représentée par une agence aux États-Unis.

Anthony Nguyen (États-Unis) : Anthony utilise le maquillage comme moyen créatif de raconter des histoires. Il est reconnu pour sa polyvalence dans la création de looks très novateurs et conceptuels pour des magazines, de même que de looks simples pour le tapis rouge. Il s'est également fait connaître pour son travail auprès de nombreuses célébrités et dans le cadre de campagnes internationales.

Christian Schild (Allemagne) : Christian a commencé sa carrière comme coiffeur, avant de travailler comme coiffeur et maquilleur pigiste en 2010, ce qui a stimulé sa passion pour le maquillage. Peu de temps après, il collaborait avec des clients internationaux de l'industrie de la beauté et de la mode. Il est reconnu pour sa créativité et son amour de chaque petit détail.

Fanny Maurer (France) : Passionnée de musique, elle a commencé à travailler avec des groupes rock en tournée en Europe et aux États-Unis, découvrant son amour des tatouages. Quelques années plus tard, elle a collaboré avec des artistes talentueux de l'industrie de la mode, où elle a découvert l'univers du maquillage qui l'a menée vers la carrière qu'elle connaît d'aujourd'hui.

À PROPOS DE KVD BEAUTY :

KVD Beauty signifie Kara, Veritas, Decora -Valeur, vérité, beauté - parce que votre vérité est précieuse et belle. Nous créons un maquillage à pigments élevés et haute performance inspiré de l'art du tatouage, comme notre traceur pour les yeux primé Tattoo Liner, numéro 1 des ventes. Grâce à sa longue tenue, à son pigment noir intense et à sa très grande précision, il représente le Saint-Graal incontesté du traceur liquide pour les yeux. Mais nous n'offrons pas qu'une haute performance : notre maquillage est entièrement végétalien et développé sans cruauté envers les animaux. Nous nous soucions de la planète et sommes les champions de l'art sous toutes ses formes, pas seulement du maquillage. Nous célébrons l'individu par l'expression de soi artistique et la créativité illimitée. Et surtout, nous vous donnons les outils pour faire jaillir votre véritable beauté.

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS est l'unique propriétaire et exploitant de KVD BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes, qui crée et acquiert des marques de beauté pour les transformer en puissances mondiales : FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores et KVD Beauty. KENDO possède des bureaux à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, São Paulo, Sydney et Singapour.

