Kubota dévoile la série M8, qui comprend son plus puissant tracteur agricole à ce jour

Grâce à la nouvelle série M8, Kubota est maintenant un joueur de taille dans le segment des grands tracteurs utilitaires en Amérique du Nord.

MARKHAM, ON, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La corporation Kubota North America, société mère de Kubota Tractor Corporation et Kubota Canada ltée, a présenté aujourd'hui sa toute nouvelle série de tracteurs M8. Offrant plus de 200 HP, cette nouvelle série M8 est un pas important en avant puisque cette ligne de grands tracteurs utilitaires devient la plus puissante mise en marché à ce jour par Kubota, ce qui répond aux demandes des agriculteurs avant-gardistes dans le segment des tracteurs utilitaires.

Plus tôt cette année, Kubota Canada a fait l'annonce d'une entente personnalisée entre Kubota Corporation et Buhler Industries inc. Grâce à celle-ci et avec l'annonce d'aujourd'hui, Kubota peut percer le marché nord-américain dans cette catégorie de tracteurs utilitaires. Cette entente permet à Kubota de profiter de l'excellence en ingénierie, développement et fabrication de tracteur de Buhler Industries inc. pour créer et lancer les nouveaux tracteurs de la série M8. « Kubota est fière de présenter le nouveau tracteur de sa série M8. Celui-ci reflète nos efforts pour soutenir l'industrie agricole, en offrant à notre clientèle des produits de qualités qui surpassent les besoins des agriculteurs. La série de tracteurs M8 est fabriquée au Canada et conçue pour les agriculteurs canadiens », a déclaré Bob Hickey, président de Kubota Canada ltée.

Kubota vise particulièrement le marché des grands tracteurs utilitaires, le marché de production de foin et fourrage, ainsi que le marché des cultures en rangs de taille moyenne. Kubota prévoit ainsi créer des liens entre sa série M8 et la machinerie agricole produite par ses divisions affiliées. « Le tracteur de la série M8 est le nouvel emblème de la gamme de tracteurs Kubota. Il est idéal pour les applications de fenaison dans les fermes laitières et fermes d'élevage ainsi que pour une variété de tâches nécessitant un chargeur. Ce tracteur est facile à manœuvrer, spacieux et confortable. Il est doté d'un logiciel intuitif et convivial pour l'agriculture de précision. Le M8 contribuera à maximiser le retour sur investissement pour les clients de Kubota à court et à long terme », a déclaré Yannick Montagano, vice-président des ventes et du marketing chez Kubota Canada ltée.

Kubota dévoile sa gamme de tracteurs de la série M8

La nouvelle série M8 de Kubota est spécialement conçue pour le confort, la puissance et la simplicité. La facilité d'utilisation et l'emplacement pratique des commandes font de la série M8 une solution idéale pour de nombreuses applications. La cabine dispose d'un espace impressionnant de 4,2 mètres cubes, et chaque centimètre est conçu pour offrir une expérience supérieure. L'excellente insonorisation et les sièges haut de gamme offrent un environnement confortable et sont conçus pour atténuer la fatigue du conducteur pendant les longues journées et les longues nuits dans les champs. La cabine du tracteur a été conçue selon le concept d'un « bureau avec vue » et comprend différentes options de siège et de confort pour l'opérateur, notamment la climatisation toutes saisons, un centre de commande multifonction ergonomique et une excellente visibilité.

La série M8 est équipée d'un moteur Cummins B6.7 Performance Series pour une fiabilité exceptionnelle. Offert en 190 HP et 210 HP, le moteur B6.7 se caractérise par une puissance exceptionnelle, une économie de carburant et des émissions conformes à la norme EPA de niveau 4,stage V. Facile à utiliser, la série M8 est compatible avec toutes les solutions de pointe de l'industrie de l'agriculture de précision - qu'il s'agisse d'activer la direction automatique pour simplifier les tâches ou d'utiliser la cartographie de prescription, les tracteurs sont conçus pour offrir une expérience agricole de précision complète.

Le nouveau tracteur de la série M8 de Kubota sera bientôt présenté dans trois salons de l'agriculture du Canada : Expo-Champs, à Saint-Liboire (Québec), du 27 au 29 août, Canada's Outdoor Farm Show, à Woodstock (Ontario), du 10 au 12 septembre, et Agri-Trade Equipment Expo, à Red Deer (Alberta), du 6 au 8 novembre. Cette nouvelle série de tracteurs sera offerte chez les concessionnaires Kubota sélectionnés au printemps 2020.

À propos de Kubota Canada ltée

Kubota Canada ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d'équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue la machinerie agricole et l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 210 chevaux-vapeur, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d'équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de machinerie pour les foins et d'épandeurs, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez Kubota.ca ou communiquez directement avec KCL au 5900, 14th Avenue, Markham (Ontario), L3S 4K4 ou, par téléphone, au 905 294-6535.

Pour plus d'information sur la nouvelle série M8 : https://kubota.ca/fr/m8

