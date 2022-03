Kubota Canada Ltée présente ses modèles de tracteur nouvelle génération de sa série Legacy L

Rendement élevé

Kubota s'est taillé une réputation au sein de sa catégorie grâce à la puissance et au rendement du tracteur L Series ainsi qu'au moteur diésel Kubota. La série L02 offre deux options de chevaux-vapeur, c'est-à-dire 33 et 37,5 de puissance brute du L3302 et du L3902, respectivement. Munis d'un système « rampe commune » (CRS) à injection de carburant et commande électronique et fabriqués de façon à réduire le bruit et les vibrations pour offrir une conduite en douceur à l'opérateur, les moteurs diésel écoénergétiques de Kubota sont conçus pour maximiser le rendement.

Conduite en douceur et facile avec l'option PDF indépendante

Les deux nouveaux modèles à quatre roues motrices L02 sont disponibles avec transmission par engrenage ou HST. La HST offre la commande de vitesse et de marche avant/arrière qui peut être activée en appuyant simplement sur la pédale. La transmission par engrenage offre la puissance et la polyvalence avec huit vitesses de marche avant et huit vitesses de marche arrière pour les travaux à accomplir. De plus, une nouveauté du L02 cette année est la PDF indépendante des modèles HST, permettant un embrayage rapide de la PDF avec interrupteur facile à basculer pendant l'utilisation du tracteur.

Style très moderne et grand confort

Le nouveau L02 se distingue des modèles qui l'ont précédé avec une cabine d'opérateur plus vaste, des tapis de caoutchouc standards et un siège à suspension améliorée muni d'appuis-bras optionnels. Les leviers de commande et le volant au design ergonomique facilitent l'accès et permettent une conduite en douceur, tandis que les nouvelles lumières DEL et les lumières de travail latérales offrent une meilleure visibilité dans les conditions difficiles. Tout cela est jumelé aux lignes épurées du capot et de la calandre pour protéger le moteur et le tracteur des intempéries alors le L3302 et le L3902 ont l'apparence, l'expérience de conduite et la manœuvrabilité d'un tracteur compact de qualité supérieure.

Chargeur frontal harmonisé

Conçu spécialement pour le L3302 et le L3902, le chargeur frontal LA526 est plus profond et a une capacité de levage maximale de 1,144 livres à la cheville et une hauteur de levage maximale de 94 pouces à la cheville. La valve du chargeur est conçue pour l'utilisation simultanée de la flèche et du godet et est munie d'un circuit régénérateur, augmentant les durées d'ensemencement et de vidage pour maximiser la productivité. Étant facile à enlever sans outils ou l'achat de trousses de « stationnement » supplémentaires, le LA526 est également plus polyvalent et facile à utiliser.

Le L3302 et le L3902 seront disponibles à l'échelle nationale au début du printemps 2022. Pour de plus amples renseignements, ou pour trouver un concessionnaire Kubota autorisé près de chez vous, visitez le Kubota.ca.

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) est une société affiliée de la Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et de machinerie lourde dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue de l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, y compris une gamme complète de tracteurs pouvant être accompagnés de 200 accessoires harmonisés HP; des tracteurs compacts et utilitaires; de l'équipement compact pour la construction, l'aménagement paysager et les travaux publics; de l'équipement pour la pelouse et les jardins résidentiels; des produits et des véhicules utilitaires commerciaux pour le gazon. Pour obtenir les fiches de produits ou les coordonnées des concessionnaires, communiquez avec Kubota Canada Ltée au 1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario, Canada L1X 0H4, par téléphone, au 905 294-6535, en visitant le site Web de KCL, kubota.ca ou sur Facebook.

Renseignements: Brooklyn Lutz, FleishmanHillard HighRoad on behalf of Kubota Canada Ltd., [email protected], 403-818-5336