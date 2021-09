En optant pour le transport électrique, Kruger vise à réduire ses émissions de GES dans le cadre de ses efforts continus pour minimiser son empreinte environnementale. Avec l'achat de ces deux premiers camions électriques fabriqués par Peterbilt, l'entreprise s'attend à une réduction de 380 tonnes de CO 2 par année, soit l'équivalent du retrait d'environ 90 voitures de la route. En plus de l'impact positif sur la qualité de l'air, ces camions sans émission contribueront également à réduire la pollution par le bruit grâce à leur groupe motopropulseur entièrement électrique et silencieux.

Il s'agit d'une première pour Kruger Énergie qui se spécialise dans le développement, la construction et la gestion de centrales d'énergie renouvelable au Canada et aux États-Unis. Depuis quelques années, en plus de ses activités dans l'hydroélectricité, l'éolien et l'énergie solaire, l'entreprise a élargi son champ d'expertise dans le domaine du stockage d'énergie et maintenant dans le transport durable. Par ailleurs, Kruger Énergie a l'intention de récolter des données d'utilisation des batteries des camions électriques afin de pousser encore plus loin son expertise dans le stockage d'énergie, un enjeu crucial dans le développement des énergies renouvelables.

« Pour Kruger Énergie, l'électrification des transports est un prolongement naturel de nos compétences et s'aligne parfaitement avec notre mission de développer des solutions d'énergie renouvelable qui sont bénéfiques à la fois pour l'environnement et nos communautés. Nous sommes emballés par cette première étape qui nous permettra de continuer à explorer les possibilités d'agrandir notre parc de véhicules électriques, mais également de conseiller d'autres entreprises qui seraient prêtes à faire le pas vers le transport sans émission », a déclaré Jean Roy, vice-président principal et chef de l'Exploitation de Kruger Énergie.

Parmi les nombreuses raisons qui ont motivé le choix des véhicules 579EV de Peterbilt, notamment la durée de vie de la batterie, la performance et le prix, ces camions offrent plusieurs des caractéristiques des modèles 579 conventionnels telles que la distribution optimale du poids, une aérodynamique optimale, des dispositifs de sécurité avancés et un habitacle confortable pour les conducteurs. Camions Excellence Peterbilt, le concessionnaire partenaire, sera responsable de la maintenance des camions.

« Nous tenons à remercier Kruger Énergie d'avoir choisi les camions Peterbilt 579EV pour ouvrir la voie au transport durable entre les sites de Kruger, en commençant au Québec. Avec cette première commande de véhicules lourds de classe 8 entièrement électriques fabriqués par Peterbilt, Kruger Énergie envoie un message fort à travers le Canada que le transport durable par véhicules commerciaux électriques à batterie est déjà une réalité », a déclaré Jason Skoog, directeur général de Peterbilt et vice-président de PACCAR.

À propos de Kruger Énergie

Une unité d'affaires de la société Kruger, Kruger Énergie se spécialise dans le développement et la gestion de centrales d'énergie verte et renouvelable. En tenant compte des installations hydroélectriques, éoliennes, de cogénération à la biomasse et solaires, Kruger inc. et Kruger Énergie possèdent et gèrent 42 sites de production totalisant une puissance installée de plus de 542 MW. (www.krugerenergie.com)

