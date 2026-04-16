Un investissement de plus de 580 millions $, portant à 1,5 milliard $ les investissements de l'entreprise dans l'éolien au Canada depuis 2008

MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - Kruger Énergie a entamé la construction du parc éolien de Saint-Paul-de-Montminy (SPDM), un projet d'une puissance installée de 196 MW, qui sera mis en service en décembre 2027. Situé sur les territoires des municipalités de Saint-Paul-de-Montminy, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patton, ce projet représente un investissement de plus de 580 millions $.

Développé en partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est et Potentia Renewables Inc., le parc éolien SPDM est maintenant en phase de réalisation, à la suite de l'obtention des autorisations nécessaires. Les travaux préparatoires sont en cours dans plusieurs secteurs du site et incluent le déboisement des aires de travail, la délimitation des zones d'intervention, ainsi que les travaux préalables liés au futur réseau collecteur et à la ligne de transport.

Active dans le développement de l'énergie éolienne depuis plus de 20 ans, Kruger Énergie poursuit son expansion grâce à des projets structurants qui contribuent à la transition énergétique et au développement des collectivités. Avec le projet SPDM, les investissements cumulés de l'entreprise dans l'éolien au Canada s'élèvent désormais à 1,5 milliard $.

Au Québec, l'entreprise exploite le parc éolien Montérégie (101,2 MW), mis en service en 2012, ainsi que le parc éolien Des Cultures (24 MW), en activité depuis 2022 et développé en partenariat avec la communauté mohawk de Kahnawà:ke. L'entreprise opère également deux parcs éoliens en Ontario, mis en service entre 2008 et 2011, pour une capacité totale de plus de 200 MW. Ensemble, ces installations contribuent à l'approvisionnement durable en énergie renouvelable et génèrent des retombées économiques significatives dans les régions d'accueil.

Les citoyens peuvent suivre l'évolution du projet et consulter l'échéancier des travaux du parc éolien SPDM sur le site https://projeteolienstpaul.com.

À propos de Kruger Énergie

Une filiale de la société Kruger, Kruger Énergie se spécialise dans le développement et la gestion de centrales d'énergie verte et renouvelable. En tenant compte des installations hydroélectriques, éoliennes, de cogénération à la biomasse et solaires, Kruger inc. et Kruger Énergie possèdent et gèrent 47 sites de production totalisant une puissance installée de 650 MW. Pour en savoir plus, visitez krugerenergie.com.

SOURCE Kruger Énergie

RENSEIGNEMENTS : Marie-Claude Tremblay, Directrice, Communications, Kruger inc., 514 297-1364, [email protected]