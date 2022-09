Présentation d'une approche transformatrice pour remplacer les équipements paysagers commerciaux à essence par un système et une technologie de batterie entièrement nouvelle.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Kress mène la transition des équipements de pelouse commerciale à essence pour les opérations professionnelles avec l'introduction de la première véritable innovation révolutionnaire de l'industrie dans les équipements alimentés par batterie. Jusqu'à aujourd'hui, malgré une prise de conscience croissante de l'environnement, les professionnels du paysage commercial et les gestionnaires d'équipements du circuit industriel ont été contraints d'accepter les équipements à essence à haute émission comme la seule option économique leur offrant les performances et l'autonomie nécessaires pour effectuer une journée de travail. L'équipement alimenté par batterie n'a tout simplement pas été une alternative viable en raison du coût de plusieurs batteries, des tracas liés à la charge nocturne et du coût élevé du remplacement des batteries déchargées après seulement quelques mois de recharge quotidienne.

Kress a changé tout cela : désormais, les paysagistes commerciaux et les gestionnaires d'équipements peuvent même économiser de l'argent et du temps en passant du gaz à la batterie. Sur la base du prix actuel du gaz, une entreprise d'aménagement paysager typique peut récupérer la totalité du prix d'achat de son équipement Kress alimenté par batterie en moins d'une saison. Kress offre aux professionnels de l'entretien des pelouses la possibilité non seulement de sauver la planète, mais aussi d'économiser de l'argent.

"Notre nouvelle technologie de batterie Kress déclenchera un changement radical dans l'industrie des équipements électroportatifs d'extérieur professionnels qui a été dominée par des outils et des équipements à essence bruyants et polluants au cours des 50 dernières années", a déclaré Don Gao, président-directeur général du groupe Positec, la société mère de Kress. « La nouvelle batterie révolutionnaire Kress se charge à 80 % de sa capacité en seulement cinq minutes, fournit 10 fois plus de recharges que les batteries lithium-ion actuelles et produit une puissance et des performances qui atteignent ou dépassent celles des moteurs à gaz à combustion comparables. Pendant le temps qu'il faut pour une courte pause pour s'abreuver, les professionnels de l'entretien des pelouses peuvent désormais être assurés que leur alimentation en carburant - les nouvelles batteries puissantes et exclusives de Kress - sera rechargée et prête à fonctionner. Pas de temps d'arrêt perdu, plus de productivité et plus de profits pour nos clients - c'est la raison d'être de Kress.

En tant que membre de la famille Positec bien établie de marques de renom, Kress s'est bâti une réputation d'ingénierie allemande de pointe et est reconnu pour la conception et la fabrication de moteurs électriques depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, la marque Kress dévoile sa nouvelle gamme d'équipements professionnels électroportatifs d'extérieur alimentés par sa technologie exclusive de batterie sans fil - spécialement conçue pour les professionnels de l'entretien des pelouses - qui éliminera à jamais le besoin d'équipement à essence.

Explication de la technologie de batterie Kress

La nouvelle plate-forme de batterie commerciale Kress 8-minute Cybersystem™ a été conçue et conçue spécifiquement pour répondre aux besoins exigeants des paysagistes commerciaux. Le système comprend des batteries 4Ah et 11Ah avec la possibilité de recharger chaque batterie 60V à 100 % de charge en seulement 8 minutes ou à 80 % de charge en 5 minutes, la recharge la plus rapide de tous les systèmes de batterie commerciale disponibles. Grâce à sa technologie exclusive de cellule de batterie, chaque batterie Cyberpack 60V est capable de produire jusqu'à deux fois la puissance de sortie des batteries lithium-ion standard. La puissance de sortie supplémentaire permet aux équipements électroportatifs d'extérieurs Kress d'atteindre ou de dépasser les mêmes performances que les machines à essence commerciales comparables, mais avec moins de bruit et aucune émission nocive. De plus, la batterie Kress Cyberpack peut être rechargée des milliers de fois - jusqu'à 10 fois plus que les batteries lithium-ion standard. La durée de vie prolongée de la batterie prend en charge plusieurs recharges par jour et réduit considérablement le coût des batteries de remplacement sur la durée de vie de l'équipement. Le cybersystème Kress 8-minute™ est le premier et la seule alimentation par batterie sans fil qui permettra aux paysagistes commerciaux de remplacer enfin leurs équipements à essence coûteux sans sacrifier les performances, la puissance ou la durée de fonctionnement.

La nouvelle plate-forme de batterie Cybersystem Kress de 8 minutes alimentera une gamme complète d'équipements d'extérieur professionnels Kress qui comprend des souffleurs à dos et à main de qualité commerciale, des coupe-herbe, des coupe-bordures, des tronçonneuses et des taille-haies, ainsi que des tondeuses commerciales robustes. . Chaque outil de qualité commerciale Kress est conçu et fabriqué pour une utilisation intensive avec un moteur sans balais à haut rendement et des fonctionnalités et des performances de pointe. Il n'y a plus d'excuses pour continuer à utiliser des équipements à gaz bruyants et coûteux ou pour perdre du temps avec des outils à batterie sans fil qui ne feront pas le travail.

Informations de lancement et demandes de renseignements du concessionnaire

Kress présentera la gamme complète d'équipements de qualité commerciale et la technologie de batterie révolutionnaire de la marque en Amérique du Nord au quatrième trimestre 2022, conjointement avec l'Exposition internationale Equip (anciennement GIE). Kress est positionné pour devenir une centrale électrique dans la production d'équipements électroportatifs d'extérieurs sans fil de qualité professionnelle, car il s'associe à des revendeurs d'équipements de premier plan aux États-Unis et au Canada.

Les concessionnaires basés en Amérique du Nord qui souhaitent en savoir plus sur le lancement de la marque Kress doivent visiter Kress.com.

Rejoignez la révolution du paysage. Visitez www.kress.com pour plus d'informations.

À propos de Kress

En 1966, Kress lance une révolution tranquille. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et polluants, Kress a perfectionné des outils électriques propres, silencieux et résistants, des durs à cuire sans aucune émission. Le groupe Positec a acquis la marque Kress en Amérique du Nord et positionne Kress pour qu'il devienne une puissance dans la production d'équipements électroportatifs de qualité professionnelle appréciés par les paysagistes professionnels et les gestionnaires d'équipements dans le monde industriel. De nombreux avantages des batteries Kress n'ont jamais été disponibles auparavant dans les équipements motorisés d'extérieur commerciaux (OPE) en Amérique du Nord. Kress vendra ses produits chez certains revendeurs aux États-Unis et au Canada à partir de janvier 2023. Rejoignez la Révolution tranquille.

Visitez Kress.com.

