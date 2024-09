La nouvelle tronçonneuse à poignée supérieure Kress Commercial offre une puissance et une précision conçues pour les arboriculteurs.

CHARLOTTE, N.C., le 24 sept. 2024 /CNW/ - Kress, chef de file de la transition des paysagistes d'entretien professionnels de l'essence vers la batterie, ajoute des tronçonneuses - conçues pour l'arboriculteur - à sa gamme d'équipements à batterie de qualité commerciale. La nouvelle tronçonneuse à poignée supérieure KC320.9 60 V de Kress Commercial est le premier équipement Kress Commercial développé spécialement pour les arboriculteurs professionnels.

La tronçonneuse à poignée supérieure Kress KC320.9 60 V avec une longueur de barre optionnelle de 30, 35 et 40 cm (12, 14 ou 16 po) et nouvelle batterie CyberPack Nano. (PRNewsfoto/Kress)

« La tronçonneuse à poignée supérieure Kress Commercial a la puissance et la précision requises par les arboriculteurs professionnels », a déclaré Chad Bishop, chef de produit senior chez Kress Commercial. « La nouvelle tronçonneuse à poignée supérieure offre aux arboriculteurs la commodité d'une alimentation par batterie propre avec moins de vibrations que les unités à essence. »

La tronçonneuse à poignée supérieure Kress KC320.9 60 V rivalise avec les tronçonneuses à essence de 45 cm3, avec une puissance de 2,4 kW et une vitesse de chaîne de 79 pi/s. Son moteur sans balais de qualité commerciale offre une puissance et une efficacité incomparables à celles des autres tronçonneuses à batterie, avec une durée de vie plus longue et un entretien moindre que les tronçonneuses à essence comparables. Avec une longueur de barre optionnelle de 30, 35 et 40 cm (12, 14 ou 16 po) et une conception ergonomique et légère (pesant moins de 4 kg (9 lb) avec sa batterie, la tronçonneuse à poignée supérieure Kress Commercial est conçue pour les arboriculteurs qui s'attendent à une puissance, une précision et une flexibilité maximales sans les tracas, les dépenses ou les désagréments liés à l'essence.

Les spécifications techniques supplémentaires de la tronçonneuse à poignée supérieure Kress Commercial comprennent :

Frein de chaîne à inertie

Spécifications de chaîne : 0,325 po lp, calibre 0,043 po

Longueur de barre optionnelle de 30 /35 /40 cm (12 po/14 po/16 po)

Jusqu'à 225 coupes* par batterie Nano

Indice de protection IPX4

Pour compléter la nouvelle tronçonneuse à poignée supérieure, Kress Commercial a également développé la nouvelle batterie CyberPack Nano . KAC800 60 V 240 Wh . La batterie CyberPack Nano offre une puissance égale à celle de la CyberPack 240 Wh standard de Kress Commercial, avec une flexibilité et une mobilité accrues grâce à sa taille plus petite. Pesant moins de 1.8 kg (4 lb), la CyberPack Nano est essentielle pour les applications commerciales où la compacité et la conception légère sont essentielles. Comme toutes les batteries CyberPack de Kress Commercial, la CyberPack Nano est classée IPX5 pour la protection contre les éléments et dispose d'un indicateur de capacité de batterie au DEL et d'une intégration Bluetooth pour des statistiques d'utilisation intelligentes.

La tronçonneuse à poignée supérieure de Kress Commercial est garantie trois ans, 750 heures et la CyberPack Nano est garantie quatre ans ou 1 200 cycles de charge complets. Pour en savoir plus sur la gamme complète d'équipements de Kress Commercial ou pour trouver un concessionnaire et essayer l'équipement, visitez kress.com.

*Nombre de coupes basé sur l'utilisation avec un morceau de bois dur de 4x4 po (10 x10 cm).

À propos de Kress

En 1966, Kress a lancé une révolution silencieuse. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et nocifs, Kress a perfectionné des outils électriques propres, silencieux et résistants à zéro émission. Positec Group a acquis la marque Kress en Amérique du Nord et a positionné Kress pour devenir un géant de la production d'équipements électroportatifs de qualité supérieure destinés aux professionnels et au grand public. De nombreux avantages des batteries Kress n'ont jamais été disponibles auparavant en équipements motorisés d'extérieur (OPE) en Amérique du Nord. Les produits Kress sont disponibles chez certains concessionnaires aux États-Unis et au Canada. Rejoignez la révolution silencieuse. Visitez Kress.com.

Contact médias:

Matt Lochel

[email protected]

803.984.2883

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2514301/Kress_Commercial_Top_Handle_Chainsaw.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2453881/4930823/thumbnail_Kress_Logo_Red_Pantone186_Logo.jpg

SOURCE Kress