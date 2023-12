Kress a dévoilé une gamme de produits élargie lors de l'Expo Equip 2023 et s'attend à une forte croissance en 2024.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Kress, au premier plan de la transition de l'essence à la batterie des professionnels de l'entretien paysagé, ajoute plus de 30 nouveaux produits à sa gamme. Lors de l'expo Equip 2022, Kress a présenté son CyberSystem révolutionnaire de 8 minutes offrant une puissance de sortie plus élevée, une durée de vie plus longue, aucun temps d'arrêt et la possibilité de recharger en déplacement en seulement huit minutes. Dans le cadre de son lancement initial en Amérique du Nord, Kress a également introduit de puissants outils commerciaux et consommateur-pro. Kress lance désormais des produits supplémentaires pour renforcer sa gamme actuelle, notamment de nouveaux outils portables, batteries et accessoires de qualité commerciale.

« Notre lancement à Equip 2022 a souligné Kress comme un perturbateur dans le secteur des OPE (équipements motorisés extérieurs) commerciales, et beaucoup de gens se demandaient si nous existerions même à Equip 2023 », a déclaré Michael Jones, président et chef de la direction de Kress Amérique du Nord. « Cette année, nous avons prouvé que Kress est là pour rester et nous élargissons avec diligence notre offre de produits tout en continuant à innover de nouvelles et meilleures solutions pour les professionnels de l'entretien paysagistes

La gamme Kress commercial élargie contient de nouvelles batteries commerciales 60 V, des équipements et accessoires commerciaux 60 V.

Les produits Kress Commercial 60 V lancés en 2024 comprennent :

Puissant souffleur à dos 41N

Coupe-herbe à poignée de vélo

Coupe-bordure à arbre incurvé

Coupe-herbe léger à moteur avant

Taille-haie amélioré et plus léger à deux vitesses de 63.5 cm/25 pouces

Taille-haies à manche court articulé et fixe avec lames de 56 cm/22 pouces

Taille-haie articulé à manche long

Scie à perche télescopique de 4.8 m /19 pi

/19 pi Tronçonneuse à poignée supérieure

Tronçonneuse commerciale de 40.6 cm/16 po

Outil multifonction commercial de 42 cm/16,5 po avec attachement coupe-herbe, coupe-bordure incurvé et droit, taille-haie ajustable et un attachement de scie à perche

Kress a également présenté les nouvelles batteries CyberPack Nano 4 Ah et une CyberCapsule 25 Ah ainsi que des accessoires de batterie tels que :

Ceinture de batterie à utiliser avec toutes les batteries commerciales et consommateur-pro

Chargeur de batterie 30 A amélioré

Chargeur CyberTank Lite DC à DC

CyberCabinet pour une protection supplémentaire contre l'environnement

Station d'alimentation commerciale portable de 2 000 W pour une recharge rapide CyberPack en déplacement

En plus des nouveaux outils et accessoires Kress Commercial, Kress a introduit des ajouts remarquables à sa gamme déjà impressionnante de produits de qualité grand public, notamment plusieurs tondeuses 40 V de 53 cm/21", un élagueur 20 V plaqué titane de 2.5 cm/1po de diamètre, une souffleuse à neige à deux phases 60 V et Taille-herbe compatible avec accessoires assortis : brosse à poils, brosse plate, cultivateur, taille-haie, scie à perche de 25 cm/10 po et coupe-bordure.

Tous les outils Kress bénéficient d'une garantie de trois ans et les batteries et chargeurs Kress Commercial sont couverts pendant six ans - offre de premier plan de l'industrie. Depuis son lancement à l'expo Equip en 2022, plus de 400 concessionnaires indépendants aux États-Unis et au Canada ont rejoint la famille Kress. Pour plus de détails sur les produits Kress, pour trouver un concessionnaire près de chez vous ou pour obtenir plus d'informations sur la façon de devenir concessionnaire Kress, visitez www.kress.com.

À propos de Kress

En 1966, Kress lance une révolution tranquille. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et nocifs, Kress a perfectionné des outils électriques propres, silencieux et robustes, sans émissions. Le groupe Positec a acquis la marque Kress en Amérique du Nord et a positionné Kress pour devenir un acteur majeur dans la production d'équipements sans fil, électroportatifs de haute qualité destinés aux consommateurs et aux professionnels.

De nombreux avantages des batteries Kress n'ont jamais été disponibles en OPE (équipements motorisés extérieurs) en Amérique du Nord. Les produits Kress sont disponibles chez certains concessionnaires aux États-Unis et au Canada. Rejoignez la révolution tranquille. Visitez Kress.com.

Personne-ressource médias :

Matt Lochel

[email protected]

803.984.2883

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1881101/Kress_logo_red__high_res_Logo.jpg

SOURCE Kress