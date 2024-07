Le nouveau chargeur Kress Commercial CyberLite 60 V offre suffisamment de puissance pour recharger des batteries de qualité professionnelle toute la journée.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Kress Commercial, chef de file reconnu dans la transition d'équipements motorisés extérieurs alimentés à l'essence vers les équipements motorisés d'extérieurs alimentés par batterie, propose désormais une option de charge plus légère et plus portative - le système de charge DC-DC CyberTank Lite alimenté par le nouveau Chargeur CyberLite 60 V et la CyberCapsule de Kress Commercial. Avec le système de charge CyberTank Lite DC-DC, les entrepreneurs d'entretiens paysagistes professionnels peuvent profiter des avantages de la CyberTank de Kress Commercial avec les avantages supplémentaires d'une portabilité accrue grâce à la taille plus petite et au poids plus léger du chargeur CyberLite. Le système de charge CyberTank Lite DC-DC est idéal pour les petites équipes, les paysagistes d'entretien disposant d'un espace limité dans leur camion ou leur fourgonnette, et les équipes qui couvrent de vastes propriétés ou qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire pendant la haute saison.

La recharge avec le système CyberTank Lite DC-DC est facilitée par le chargeur CyberLite, qui transfère l'énergie de la nouvelle batterie CyberCapsule de 1,5 kWh (25 Ah) aux CyberPacks de 240 Wh en déplacement. , les entrepreneurs d'entretiens paysagistes doivent simplement connecter la CyberCapsule à un côté du chargeur CyberLite 60 V et un CyberPack 240 Wh à l'autre pour commencer la recharge. Le chargeur CyberLite pèse un peu plus de 25 livres et a à peu près la taille d'un petit sac à dos, ce qui signifie qu'il est suffisamment portable pour aller là où on en a le plus besoin, que ce soit à l'arrière d'un camion ou sur une grande propriété pour une recharge rapide, facile et sans perte de temps.

La nouvelle CyberCapsule de Kress Commercial, conçue comme un module d'entreposage d'énergie à utiliser avec le chargeur CyberLite pour le chargement DC-DC en déplacement, fournit 1,5 kWh d'énergie flexible pour charger les batteries lorsque les prises de courant ne sont pas accessibles. Avec le chargeur CyberLite et une CyberCapsule entièrement chargée, les CyberPacks Kress Commercial 240 Wh peuvent être rechargés de 0 % à 100 % en 12 minutes ou moins, jusqu'à cinq fois par jour. Les équipes ayant besoin de plus d'énergie portable pour leur journée peuvent charger jusqu'à quatre CyberCapsules pendant la nuit à l'aide du boîtier de charge étendu à 4 ports Kress et du chargeur AC CyberPlug Kress Commercial 60 V 30 A.

« Les équipements alimentés par batterie ne fonctionnent pas pour les paysagistes d'entretien professionnels à moins qu'il n'existe des solutions de recharge portables et raisonnables », a déclaré Todd Zimmerman, responsable du développement de produits pour Kress Amérique du Nord. « Avec le système de charge CyberTank Lite DC-DC, plus d'entrepreneurs d'entretien paysagistes que jamais ont accès au système de charge rapide révolutionnaire de Kress Commercial avec plus de portabilité qu'auparavant. »

Grâce à la conception flexible de Kress, la CyberCapsule, qui se charge de 0 % à 100 % en deux heures ou moins, peut également être utilisés comme batterie à dos pour alimenter des outils comme le souffleur à dos Kress Commercial 35N ou avec le harnais de batterie à dos Kress Commercial pour alimenter n'importe quel outil portatif pour des durées d'exécution plus longues. De plus, la CyberCapsule pèse moins d'un livre de plus que le CyberPack de 660 Wh avec une capacité de batterie plus de deux fois supérieure.

Le chargeur Kress CyberLite et la CyberCapsule sont classés IPX5 ; le chargeur CyberLite est garanti quatre ans et la CyberCapsule est garantie jusqu'à quatre ans ou 1 200 cycles de recharge. Pour plus d'informations sur le système de charge CyberTank Lite DC-DC ou pour trouver un concessionnaire Kress près de chez vous, visitez kress.com. Les paysagistes souhaitant essayer le CyberSystem par eux-mêmes peuvent s'inscrire pour un essai de 10 jours auprès de leur concessionnaire local.

À propos de Kress

En 1966, Kress lance une révolution tranquille. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et malodorants, Kress a perfectionné des outils électriques propres, silencieux et résistants, des durs à cuire sans aucune émission. Le groupe Positec a acquis la marque Kress et positionne encore plus Kress comme une puissance dans la production d'équipements motorisés d'extérieurs (OPE) de qualité professionnelle appréciés par les professionnels de l'entretien paysager. De nombreux avantages des technologies de Kress n'ont jamais été disponibles auparavant dans l'équipement motorisé d'extérieurs en Amérique du Nord. Kress vendra ses produits chez certains concessionnaires aux États-Unis et au Canada à partir de la saison 2023. Rejoignez la Révolution tranquille. Visitez Kress.com

