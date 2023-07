Le CyberSystem Kress 8 minutes est soutenu par le système de recharge de batteries d'équipements motorisés d'extérieur le plus rapide au monde

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 24 juill. 2023 /CNW/ - La gamme révolutionnaire d'équipements motorisés d'extérieur de Kress Commercial est maintenant disponible chez certains concessionnaires aux États-Unis et au Canada. Kress Commercial, la première ligne d'OPE (d'équipements motorisés d'extérieur) alimentée par batterie de l'industrie avec la puissance et la durabilité requises par les paysagistes professionnels est alimentée par le CyberSystem révolutionnaire de 8 minutes. Avec les produits Kress Commercial, les paysagistes peuvent entièrement passer d'un équipement à essence bruyant, nocif et coûteux à des produits propres et silencieux alimentés par batterie.

La plate-forme de batterie CyberSystem Kress 8 minutes a été spécialement conçue pour le paysagiste commercial. Les batteries, appelées CyberPacks, sont les batteries les plus rapides du marché. Avec la possibilité de charger complètement un CyberPack 4Ah ou 11Ah en huit minutes, le CyberSystem de Kress réduit le besoin de dizaines de batteries sur site pour effectuer une journée complète de travail. Les batteries Kress se chargent non seulement rapidement, mais ont des cycles de vie 10 fois supérieurs à ceux des batteries lithium-ion standard.

Kress Commercial a conçu des outils qui se comparent à leurs homologues à essence pour s'assurer qu'ils peuvent fournir l'énergie dont les paysagistes professionnels et les gestionnaires d'installations ont besoin. Et avec un indice IPX4 sur tous les outils et un indice IPX5 sur les batteries commerciales, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de la perte de productivité les jours de pluie. La gamme d'équipements motorisés d'extérieur Kress Commercial se compose de :

Souffleur à dos commercial 60 V 35 N

Coupe-herbes commercial 60 V 16,5 po

Coupe-bordures commercial 60 V 7 7/8 po

Tondeuse à gazon autopropulsée commerciale 60 V 21 po

Taille-haie commercial 60 V 25 po

Tronçonneuse commerciale 60 V 16 po

Tous les équipements Kress Commercial sont couverts par une garantie de trois ans, et le Kress Commercial CyberTank et tous les CyberPacks sont couverts jusqu'à six ans. Les produits Kress Commercial sont disponibles chez les concessionnaires aux États-Unis et au Canada. Pour plus de détails sur les produits Kress ou pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez www.kress.com.

À propos de Kress

En 1966, Kress lance une révolution tranquille. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et nocifs, Kress a perfectionné des outils électriques propres, silencieux et résistants sans aucune émission. Le groupe Positec a acquis la marque Kress en Amérique du Nord et positionne Kress pour qu'il devienne une puissance dans la production d'équipements sans fil de qualité grand public et de qualité professionnelle. De nombreux avantages des batteries Kress n'ont jamais été disponibles auparavant dans OPE(équipements motorisés d'extérieur) en Amérique du Nord. Les produits Kress sont disponibles chez certains concessionnaires aux États-Unis et au Canada. Rejoignez la Révolution tranquille. Visitez Kress.com.

