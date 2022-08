Tirant parti de l'héritage allemand d'ingénierie et de conception de la marque, KRESS lancera une gamme d'équipements motorisés d'extérieur de qualité commerciale aux États-Unis et au Canada.

CHARLOTTE, N.C., le 18 août 2022 /CNW/ - La marque Kress, avec son héritage profondément enraciné dans l'ingénierie et la conception allemandes, arrive en Amérique du Nord avec des équipements motorisés d'extérieur commerciaux (OPE) pour les professionnels de l'entretien des pelouses et du paysage. En tant que membre de la famille de grandes marques Positec bien établie comme meneur, Kress Commercial introduit des avancées qui, pour la première fois, offriront aux professionnels commerciaux des équipements motorisés d'extérieur en Amérique du Nord la possibilité de s'éloigner des produits à essence, une transformation qui changera l'industrie d'équipements motorisés d'extérieur (OPE) pour toujours.

Don Gao, PDG du groupe Positec, a déclaré : « Pendant des décennies, Kress a démontré sa qualité, sa durabilité et son innovation sur les marchés européens. Il est très excitant d'apporter cette marque historique au paysagiste professionnel nord-américain alors que la marque Kress lance une nouvelle gamme d'équipements motorisés d'extérieur (OPE) de qualité commerciale aux États-Unis et au Canada.

S'appuyant sur une réputation d'innovation et repoussant les limites de l'excellence en matière d'ingénierie et de fabrication, Kress est bien établi dans toute l'Europe en tant que fabricant d'équipements de qualité professionnelle de premier plan. Dès 1966, Kress a présenté aux artisans européens des outils propres, silencieux et de qualité professionnelle. Aujourd'hui, avec l'introduction de la marque en Amérique du Nord, les technologies exclusives de Kress seront désormais disponibles pour les paysagistes commerciaux aux États-Unis et au Canada et auront un impact considérable sur l'industrie de l'entretien des pelouses dépendante de l'essence.

Kress sera lancé en Amérique du Nord au Q4 de 2022 conjointement avec l'Exposition International d'Équipement (auparavant GIE). Kress est positionné pour devenir une centrale dans l'équipement de plein air de qualité professionnelle en partenariat avec les principaux revendeurs d'équipement aux États-Unis et au Canada.

Les revendeurs basés en Amérique du Nord qui souhaitent en savoir plus sur le lancement de la marque Kress doivent visiter Kress.com

À propos de Kress

En 1966, Kress lance une révolution tranquille. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et malodorants, Kress a perfectionné des outils électriques propres, silencieux et résistants, des durs à cuire sans aucune émission. Le groupe Positec a acquis la marque Kress et positionne encore plus Kress comme une puissance dans la production d'équipements motorisés extérieurs de qualité professionnelle (OPE) appréciés par les professionnels de l'entretien des pelouses et du paysage. De nombreux avantages des technologies de Kress n'ont jamais été disponibles auparavant dans OPE en Amérique du Nord. Kress vendra ses produits chez certains concessionnaires aux États-Unis et au Canada à partir de la saison 2023. Rejoignez la Révolution tranquille. Visitez Kress.com

