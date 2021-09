À compter du 1er octobre 2021, tous les partenaires, employés, entrepreneurs et invités qui se rendront dans les installations de KPMG devront être entièrement vaccinés.

MONTREAL, le 2 sept. 2021 /CNW/ - KPMG Canada demeure déterminée à accorder la priorité à la sécurité et au bien-être de son équipe, de ses clients et des collectivités en exigeant que tous les partenaires, employés, entrepreneurs et invités qui accèdent à un bureau de KPMG soient entièrement vaccinés. De plus, tous les partenaires et membres de l'équipe de KPMG qui se rendront chez un client ou dans un emplacement hors site dans le cadre des activités de KPMG devront également être entièrement vaccinés. Cette politique entrera en vigueur le 1er octobre 2021. Des mesures d'adaptation seront mises en place pour quiconque ne peut pas être vaccinée pour des motifs protégés en vertu des lois relatives aux droits de la personne.

« Le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter partout au Canada et, compte tenu de l'évolution rapide de la situation, notre priorité demeure la sécurité et le bien-être de nos employés, de nos clients et des collectivités », a déclaré Elio Luongo, chef de la direction de KPMG Canada.

La décision de mettre en œuvre une nouvelle politique de vaccination est fondée en partie sur un récent sondage interne mené auprès des quelque 8 000 employés de KPMG Canada. Selon le sondage, 92 % des répondants ont indiqué être vaccinés, et 77 % d'entre eux ont déclaré qu'ils seraient « plus à l'aise » si une politique de vaccination était mise en place.

KPMG, qui a rapidement adopté le télétravail à la mi-mars 2020, adopte une approche mesurée et graduelle concernant le retour dans ses bureaux partout au Canada, sous réserve des lignes directrices et directives des autorités de la santé publique et paliers de gouvernement concernés. L'entreprise a également adopté de nouvelles façons de travailler, offrant aux employés la souplesse nécessaire pour travailler là où ils sont les plus productifs et les plus efficaces, pour répondre aux besoins des clients, de l'entreprise et de l'équipe.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 8 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr

