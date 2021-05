Les petites et moyennes entreprises peuvent maintenant profiter de toute la liberté d'une plateforme de comptabilité infonuagique, « plus » du soutien d'un comptable de KPMG

TORONTO, le 17 mai 2021 /CNW/ - KPMG Canada annonce le lancement de Finance Plus, une nouvelle solution infonuagique conçue pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises qui manquent de temps ou qui n'ont pas les ressources adéquates à l'interne pour gérer leur tenue de compte et la production de rapports financiers. KPMG Finance Plus allie des outils financiers de pointe dans l'industrie au soutien personnalisé d'un comptable de KPMG attitré.

Finance Plus offre aux entrepreneurs, aux franchisés et aux propriétaires d'entités à établissements multiples un moyen efficace et abordable de confier leur comptabilité à l'externe, avec la paix d'esprit qu'un professionnel de KPMG supervise le tout. Cette nouvelle plateforme donne aux clients un accès transparent à une suite logicielle unique et complète de services financiers : comptabilité, tenue de comptes, budgétisation, transactions courantes, paie et services de fiscalité.

Finance Plus est un outil intégré en ligne qui rationalise les documents comptables et les données financières afin de fournir des rapports à jour qui permettent de suivre et d'évaluer la performance financière de l'entreprise. La plateforme à authentification unique et simple permet d'accéder à des outils soigneusement sélectionnés, dont QuickBooks en ligne, Xero, Hubdoc, Dext, ADP et Wagepoint.

« Nous avons créé Finance Plus pour les entrepreneurs qui souhaitent se concentrer sur la croissance de leur entreprise et qui n'ont pas le temps ni les ressources internes pour gérer leur tenue de comptes », affirme Mary Jo Fedy, leader nationale, KPMG Entreprise. « Finance Plus offre tous les avantages d'une centrale comptable infonuagique sécuritaire, en plus de la fiabilité et de l'expertise d'un comptable de KPMG. Chaque client de Finance Plus est jumelé à un comptable KPMG virtuel chevronné et hautement qualifié, qui est lui-même soutenu par un réseau professionnel de conseiller d'affaires de confiance de KPMG. »

Un récent sondage de KPMG a révélé que la majorité des Canadiens (88 pour cent) soutiennent que les petites et moyennes entreprises au Canada ont été les victimes économiques de la pandémie et que bon nombre d'entre elles continuent d'avoir de la difficulté en raison des confinements. De plus, 91 pour cent des répondants affirment que la pandémie a démontré aux entreprises canadiennes qu'elles doivent réellement améliorer leur présence et leur service en ligne.

« Au cours de la dernière année, la vaste majorité des entreprises ont été touchées par les conséquences économies de la pandémie, et celles qui sont parvenues à accélérer leur transformation numérique sont celles qui sont le mieux positionnées aujourd'hui pour réussir. Que leur entreprise prospère, survive ou soit en difficulté, les propriétaires ont besoin d'une solution technologique abordable qui leur donne un portrait global et exact de la santé financière de leur entreprise, et ce, en temps réel. Finance Plus donne aux clients un accès immédiat à leurs données financières afin de les aider à accroître leur efficacité et à potentiellement réduire les coûts », explique Mme Fedy.

Voici les services que propose Finance Plus :

Transactions courantes

Tenue de comptes en ligne

Comptes clients/fournisseurs

Gestion de la paie

paie Planification budgétaire

Rapports de gestion

TPS/TVH et des taxes de vente provinciales

Rapprochement de comptes bancaires et de cartes de crédit

« Finance Plus fournit un service de tenue de comptes numérique propulsé par tous les avantages de la technologique infonuagique. Lorsqu'un propriétaire nous confie la comptabilité de son entreprise, nous mettons notre effectif et nos services fondés sur la technologie à son profit. Nous lui libérons du temps pour qu'il puisse pleinement se concentrer sur son entreprise et prendre des décisions financières plus éclairées. C'est primordial dans le contexte économique actuel », dit Peter Gribilas, leader national, Finance Plus, KPMG Canada.

Finance Plus s'adresse aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise qui :

n'ont pas de comptable, commis-comptable ou contrôleur dans leur personnel;

tireraient parti de rapports et d'analyses standard;

ont besoin d'aide pour gérer leurs processus financiers, notamment la tenue de comptes et la paie;

adoptent actuellement une approche « papier » à la gestion financière;

recherchent une solution infonuagique sécuritaire, combinée au soutien d'un comptable de KPMG;

souhaitent avoir un meilleur portrait de leur situation financière et tirer parti d'indicateurs de rendement clés pertinents;

utilisent actuellement un logiciel de tenue de comptes, mais qui aimeraient externaliser leur comptabilité.

Abordable et adapté à votre entreprise

La tarification est établie en fonction du budget et des besoins du client, et peut évoluer en fonction de la croissance de l'entreprise. Aussi, la plateforme Finance Plus s'intègre facilement à la suite logicielle que le client utilise déjà en ligne, pour une transition en douceur.

Un stress de moins pendant la période des impôts

L'équipe de Finance Plus coordonnera directement avec le bureau KPMG local du client pour la préparation des états financiers de fin d'exercice et de la déclaration d'impôt. La plateforme organise tous les documents de fin d'exercice et les transmet, de façon sécuritaire et sans heurt, à un fiscaliste de KPMG. Le système centralisé élimine le besoin de coordonner le tout avec plusieurs personnes et établissements et de devoir obtenir des informations financières auprès de différentes sources.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 8 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur KPMG Finance Plus, envoyez un courriel à : [email protected].

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Pour demander une entrevue, veuillez communiquer avec la personne-ressource suivante : Nancy White, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG Canada, (416) 777-3288, (416) 876-1400, [email protected]