KPMG au Canada et Stradigi AI forment une alliance stratégique pour offrir des services évolutifs liés à l'IA

Kepler aidera les clients à transformer leur entreprise en profitant de services liés à l'IA qui sont rapides, sûrs et évolutifs, pour résoudre des enjeux actuels et futurs. Kepler repose sur des algorithmes de pointe qui sont libres, hybrides et adaptés à ses utilisateurs. Avec Kepler, « KPMG aide ses clients à régler les enjeux commerciaux les plus importants et les plus exigeants en ayant recours à l'IA, une composante réutilisable à la fois », affirme François Gaudreau, associé national, Automatisation intelligente, KPMG au Canada.

Stradigi AI et KPMG ont conclu une véritable alliance : une équipe diversifiée (concepteurs de produits, scientifiques des données, ingénieurs, avocats et conseillers en affaires) travaille de concert à offrir des services évolutifs liés à l'IA. « Kepler est un outil avant-gardiste qui aidera les entreprises clientes de KPMG à gagner en efficacité en accélérant la mise en œuvre de services liés à l'IA. Notre collaboration permettra à nos clients de régler les questions de réglementation, de confidentialité et d'éthique liées aux systèmes d'apprentissage automatique », explique Sylvia Kingsmill, associée et leader national, Protection des renseignements personnels numériques, réglementation et gestion de l'information à KPMG au Canada.

« Cette alliance a déjà fait ses preuves. La prestation conjointe d'un projet pilote à l'École de la fonction publique du Canada (EFPC) témoigne des capacités de Kepler et du potentiel que nous offrons aux clients », souligne Per Nyberg, chef de la direction commerciale, Stradigi AI.

Les deux partenaires ont obtenu ce mandat en misant sur les capacités d'apprentissage automatique et de compréhension du langage naturel (CLN) de Kepler. Cette technologie permettra à l'EFPC d'analyser de vastes quantités de données de réglementation, structurées et non structurées, au moyen d'une plateforme d'évaluation interactive. Elle révolutionnera les capacités de réglementation des organismes fédéraux en leur offrant un outil perfectionné pour consolider, simplifier et automatiser l'analyse de règlements complexes et accroître l'efficacité du processus d'élaboration et de modification des règlements.

Mis à part le projet mené auprès de l'École de la fonction publique du Canada, la technologie pré-intégrée de Kepler est transférable à d'autres capacités pour les clients de KPMG. Nous sommes ravis de travailler conjointement avec les services d'audit, de fiscalité et les services-conseils de KPMG pour aider les entreprises à rentabiliser l'exploitation de l'IA sur le marché d'aujourd'hui grâce à la plateforme Kepler.

À propos de Stradigi AI

Stradigi AI est un fournisseur montréalais de services d'intelligence artificielle qui aide les entreprises à se transformer en leur offrant des services intelligents, faciles à mettre en œuvre. Sa plateforme d'IA, Kepler, permet à des organisations avant-gardistes d'exploiter rentablement l'IA dans plusieurs aspects de leurs activités. Kepler leur permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, pour faire de l'idée d'aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain. Pour en savoir plus, visitez www.stradigi.ai/blog/KPMG.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 38 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

