Homologation fondée sur les résultats de l'étude de phase III KOMET, qui a démontré un taux de réponse objective de 20 % pour la réduction de la taille de la tumeur

MISSISSAUGA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - Koselugo (sélumétinib), un inhibiteur par voie orale sélectif de MEK commercialisé par Alexion, la division des maladies rares d'AstraZeneca, a été homologué au Canada pour le traitement des adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) présentant des neurofibromes plexiformes (NP) symptomatiques inopérables1.

L'homologation de Santé Canada repose sur les résultats positifs de l'étude KOMET, la plus importante et la seule étude internationale de phase III contrôlée par placebo dans cette population de patients. Les données ont été présentées lors du congrès annuel de 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), puis publiées dans The Lancet2.

La NF1 est une maladie génétique évolutive rare dont le diagnostic est habituellement établi durant la petite enfance, mais qui évolue souvent à l'âge adulte et peut se répercuter sur tout système organique3,4. Jusqu'à 50 % des personnes atteintes de NF1 peuvent contracter un type de tumeurs bénignes appelées NP, qui peuvent toucher le cerveau, la moelle épinière et les nerfs4,5. Les NP peuvent apparaître plus tard dans la vie et éventuellement prendre une taille imposante, ce qui cause de la douleur, une défiguration et une faiblesse musculaire, entre autres symptômes incapacitants4,5.

Selon Ryan Thomas, M.D., médecin de famille au Scarborough Academic Family Health Centre et clinicien adjoint à l'Elisabeth Raab Neurofibromatosis Clinic du Réseau universitaire de santé de Toronto : « Les adultes canadiens atteints de NF1 qui présentent des NP symptomatiques inopérables disposent désormais d'une option thérapeutique précieuse au-delà de l'enfance. L'homologation du sélumétinib comble une importante lacune au chapitre des soins et offre un nouvel espoir dans ce domaine ».

Selon Sarah Lapointe, M.D., professeure agrégée au Département de neurosciences de l'Université de Montréal et neuro-oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) : « Les cliniciens qui traitent des adultes atteints de NF1 se sont longtemps butés aux limites des soins de soutien liés aux neurofibromes plexiformes, qui peuvent entraîner de la douleur sévère, une réduction de la mobilité et des répercussions fonctionnelles majeures. En tant que premier traitement général ayant la capacité éprouvée de ralentir la croissance des NP, le sélumétinib constitue une innovation transformatrice pour les patients. Cette homologation offre un espoir réel d'améliorer la maîtrise des symptômes et la qualité de vie des adultes canadiens qui avaient jusque-là très peu d'options thérapeutiques ».

Selon Désirée Sher, directrice générale de la Tumour Foundation of BC : « L'homologation du sélumétinib chez les adultes par Santé Canada représente un grand pas en avant. Elle offre une option thérapeutique efficace aux personnes atteintes de neurofibromes plexiformes symptomatiques inopérables. Nous célébrons ce jalon et l'espoir qu'il apporte aux adultes de la communauté de NF1, qui attendent depuis nombre d'années une avancée significative dans la prise en charge de leur maladie ».

Selon Gabrielle Labonté, directrice générale de l'Association de la neurofibromatose du Québec : « L'homologation du sélumétinib chez les adultes atteints de NF1 constitue une avancée majeure pour la communauté québécoise et répond à un important besoin non comblé chez les adultes touchés par la maladie. Déjà utilisé chez les enfants, ce traitement a une grande incidence dans la communauté depuis longtemps, et son homologation chez les adultes était très attendue. Ce jalon représente un grand progrès dans les soins et pourrait contribuer à améliorer la qualité de vie des adultes atteints de NF1 ».

Enfin, selon Karen Heim, vice-présidente et directrice générale d'Alexion Canada : « Alexion est déterminé à mettre au point des médicaments novateurs pour les patients dont les besoins demeurent non comblés. Grâce à cette homologation, une option thérapeutique est désormais offerte au Canada aux enfants et aux adultes atteints de NF1 avec NP. Koselugo a récemment été inscrit à la liste commune des médicaments de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, ce qui témoigne de son incidence sur les personnes atteintes de cette maladie rare ».

Lors de l'analyse principale de l'étude, Koselugo a démontré un taux de réponse objective (TRO) statistiquement significatif de 20 % (n = 14/71, IC à 95 % : 11,2 à 30,9) par rapport à 5 % pour le placebo (n = 4/74, IC à 95 % : 1,5 à 13,3; p = 0,01) au cycle 16. Après 12 cycles, les patients recevant un placebo sont passés à Koselugo et ceux qui recevaient déjà Koselugo ont poursuivi ce traitement pendant 12 cycles supplémentaires2.

Dans le cadre de l'étude de phase III KOMET, le profil d'innocuité de Koselugo correspondait au profil connu du médicament et à son utilisation établie chez les enfants2.

Koselugo est homologué depuis peu aux États-Unis, au sein de l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays pour le traitement des adultes atteints de NF1 présentant des NP symptomatiques inopérables, d'après les données de l'étude de phase III KOMET, alors que d'autres examens réglementaires sont en cours.

Pour des renseignements importants sur l'innocuité, veuillez consulter la monographie de produit de Koselugo.

Remarques

NF1

La NF1 est une maladie génétique rare et évolutive causée par une mutation spontanée ou héréditaire du gène NF13,4. La NF1 est associée à divers symptômes comme des masses molles sur ou sous la peau (neurofibromes cutanés). Chez une proportion maximale de 50 % des patients, des tumeurs appelées neurofibromes plexiformes (NP) apparaissent sur les gaines nerveuses4,5. Ces NP peuvent entraîner des symptômes cliniques comme une défiguration, une dysfonction motrice, de la douleur, une dysfonction des voies respiratoires, un déficit visuel et une dysfonction vésicale ou intestinale4,5.

Étude KOMET

L'étude KOMET est une étude internationale multicentrique de phase III, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de Koselugo chez des adultes atteints de NF1 présentant des NP symptomatiques inopérables. Elle comptait 145 adultes de 13 pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie et d'Australie. Les caractéristiques initiales des participants, dont le genre et la distribution des NP, correspondaient à celles de la population mondiale de patients adultes atteints de NF1. Les patients recrutés ont été répartis au hasard pour recevoir Koselugo ou un placebo (1:1) pendant 12 cycles de 28 jours. À l'étape du recrutement, les participants devaient avoir reçu un diagnostic de NF1 et avoir au moins un NP symptomatique inopérable mesurable au moyen d'une analyse volumétrique par IRM, un score de douleur chronique associée aux NP consigné lors de la sélection, une fonction organique et médullaire adéquate, ainsi qu'une utilisation stable de médicaments contre la douleur chronique associée aux NP2,6.

Le critère d'évaluation principal était le taux de réponse objective (TRO) confirmé au cycle 16, selon un examen central indépendant. Le TRO se définit comme le pourcentage de patients présentant une réponse complète confirmée (disparition des NP) ou une réponse partielle (au moins 20 % de réduction du volume tumoral). Parmi les critères d'évaluation secondaires figuraient l'amélioration de la douleur liée aux NP et de la qualité de vie liée à la santé (QdVLS) au cycle 122,6.

Après 12 cycles, les patients recevant un placebo sont passés à Koselugo et ceux qui recevaient déjà Koselugo ont poursuivi ce traitement pendant 12 cycles supplémentaires. Les patients qui ont pu terminer 24 cycles de traitement avaient la possibilité de prendre part à une étude de prolongation pour continuer à recevoir Koselugo2,6.

Koselugo

Koselugo (sélumétinib) est un inhibiteur des protéines kinases qui bloque l'activité de certaines enzymes (MEK1 et MEK2) intervenant dans la croissance des cellules. Dans la NF1, ces enzymes sont hyperactives et entraînent une croissance anarchique des cellules tumorales, créant ce qu'on appelle des neurofibromes plexiformes (NP). En bloquant ces enzymes, Koselugo ralentit la croissance des cellules tumorales et, par conséquent, celle des NP.

Koselugo est homologué aux États-Unis, au sein de l'Union européenne, au Japon, en Chine et dans d'autres pays pour le traitement de certains enfants atteints de NF1 présentant des NP symptomatiques inopérables.

Koselugo est homologué aux États-Unis, au sein de l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays pour le traitement des adultes atteints de NF1 présentant des NP symptomatiques inopérables; d'autres examens réglementaires sont en cours.

Koselugo s'est vu attribuer le statut de médicament orphelin pour le traitement de la NF1 aux États-Unis, au sein de l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays.

Alexion

Alexion, la division des maladies rares d'AstraZeneca, s'emploie à servir les patients et les familles touchés par une maladie rare ou un problème de santé aux conséquences dévastatrices en découvrant, en mettant au point et en commercialisant des médicaments qui changeront leurs vies. Depuis plus de 30 ans, Alexion fait figure de pionnier dans le domaine des maladies rares. L'entreprise a été la première à tirer parti de la complexité biologique du système du complément pour mettre au point des médicaments transformateurs, et continue aujourd'hui encore à diversifier sa réserve de produits en développement. Elle fait appel à tout un éventail de modalités novatrices en vue de combler d'importantes lacunes thérapeutiques dans divers domaines. Soucieuse de venir en aide à un plus grand nombre de personnes atteintes de maladies rares dans le monde, Alexion, membre du groupe AstraZeneca, s'attache à élargir continuellement son assise à l'échelle internationale. Son siège social se trouve à Boston, aux États-Unis.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE : AZN) est une société biopharmaceutique internationale axée sur la science, qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de médicaments d'ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des produits biopharmaceutiques, y compris les maladies cardiovasculaires, rénales, métaboliques, respiratoires et immunologiques. AstraZeneca est basée à Cambridge, au Royaume-Uni. Ses médicaments innovants sont vendus dans plus de 125 pays et sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Rendez-vous sur le site www.astrazeneca.ca/fr et suivez l'entreprise sur les réseaux sociaux : @AstraZeneca.

Références

