KOMM : lancement d'une application mobile pour favoriser la communication et l'intégration des enfants dans les services éducatifs

QUÉBEC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) est fier de procéder au lancement de KOMM, une application mobile qui a été créée de A à Z pour les services éducatifs à la petite enfance afin d'enrichir les interactions langagières quotidiennes avec les enfants immigrants qui, en raison des barrières de la langue, présentent davantage de difficultés à s'exprimer. En permettant aussi la communication par l'image, cet outil facilitera l'intégration des enfants allophones et favorisera le développement de liens d'appartenance au groupe.

D'autre part, l'outil pourrait avoir un champ de rayonnement beaucoup plus large que ce qui était prévu initialement. « Au départ, l'outil KOMM visait uniquement les enfants immigrants allophones. Toutefois, après l'avoir testé auprès d'enfants ayant des besoins particuliers en matière de développement du langage et avoir constaté son efficacité, nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que KOMM peut très bien être utilisé dans d'autres contextes », affirme madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et en collaboration avec des acteurs du réseau de la petite enfance, d'une orthophoniste, d'intervenants qui œuvrent dans des organismes d'accueil et d'intégration des immigrants, d'Amisgest Technologie inc. et de Solutions G, l'outil représente une belle avancée pour la qualité des services offerts à nos tout-petits.

En plus de l'application mobile qui propose plus de 130 pictogrammes, KOMM propose des fonctionnalités exclusives (création de séquences personnalisées, ajout de photos en lien avec les besoins de l'enfant, etc.), des livrets complémentaires pour l'enfant et pour le personnel éducateur ainsi qu'un mode d'emploi détaillé. Disponible dès maintenant sur téléphone cellulaire et tablette électronique sur Apple Store et Google Play.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

