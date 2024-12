MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - KOMBI, chef de file canadien en accessoires d'hiver, poursuit son expansion stratégique en Europe pour 2024-2025. Forte d'une présence de plus de 30 ans dans les pays scandinaves -- Norvège, Suède, Danemark et Finlande -- où elle occupe une solide deuxième place sur le marché, la marque continue d'étendre son influence à l'international.

En 2023, KOMBI a consolidé sa présence sur le marché français, et est maintenant représentée dans 80 points de vente, incluant des détaillants de renom tels qu'Ekosport, Sun Valley, Espace Montagne, Montaz, et Sport Speck, avec plusieurs emplacements au cœur des plus prestigieuses stations de ski des Alpes. Cette année, KOMBI vise de nouveaux sommets en renforçant sa présence sur les marchés clés de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Suisse. Cette nouvelle phase de croissance mondiale reflète l'engagement de la marque à offrir des accessoires de haute qualité aux amateurs de sports d'hiver du monde entier, affirmant l'ambition de devenir une référence internationale.

2024-2025: la croissance se poursuit

« Au cours des cinq dernières années, l'expansion internationale de KOMBI a permis de doubler son chiffre d'affaires, consolidant ainsi notre position parmi les marques incontournables de gants et mitaines d'hiver », explique Mark Pascal, président et CEO de KOMBI.

Leader au Canada

Surtout reconnue pour ses gants et mitaines, Kombi a étendu son savoir-faire à une gamme complète d'accessoires d'hiver : couches de base, chaussettes de ski, ainsi que des lunettes de ski et des produits chauffants, pour garder tous les passionnés d'hiver au chaud de la tête aux pieds. Leader canadien, KOMBI est disponible dans plus de 1 500 points de vente à travers le pays. La marque est également présente dans plus de 60 stations de ski emblématiques, notamment Whistler Blackcomb, Mont-Sainte-Anne, Sunshine Village et Blue Mountain. La boutique KOMBI au Grand Manitou Chalet, située à Mont-Tremblant, a récemment été rénovée et rouverte pour la saison hivernale 2024-2025.

S'adapter aux changements climatiques et penser à l'été

KOMBI travaille actuellement sur un projet ambitieux visant à offrir une gamme de produits disponibles toute l'année, en réponse aux défis posés par les changements climatiques. Face à des hivers de plus en plus imprévisibles, l'entreprise développe des accessoires adaptés à des conditions variées, allant du froid intense, à la pluie verglaçante et aux pluies diluviennes en plein milieu de l'année, reflétant l'engagement de KOMBI envers l'innovation.

À propos de Kombi

KOMBI, est une entreprise familiale canadienne fondée en 1961 qui s'engage à garder au chaud les amoureux de l'hiver de toutes sortes depuis plus de six décennies. Kombi équipe les skieurs depuis que les Crazy Canucks ont commencé à dominer la Coupe du monde de ski alpin dans les années 70. Des gants et mitaines haute performance aux accessoires d'hiver performants, KOMBI continue d'innover, alliant l'expertise canadienne à une profonde passion pour l'hiver. Kombi est fière de faire partie du Top 100 des Meilleurs endroits pour travailler au Canada.

