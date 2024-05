Kohler Co. reçoit des distinctions prestigieuses en design mondial : le prix Gold iF Design convoité et 12 autres distinctions iF Design

KOHLER, Wisconsin, 14 mai 2024 /CNW/ - Kohler Co. a remporté 13 prix iF de conception de produits sous ses marques Kohler, Mira et Klafs, soulignant l'impact important de l'entreprise sur la conception et l'innovation à l'échelle mondiale. Dans le cadre du concours de conception iF de cette année, les conceptions de produits de Kohler ont été reconnues dans plusieurs catégories, y compris le très convoité prix Or, qui a valu à Kohler une place parmi seulement 75 lauréats d'or lors de la prochaine cérémonie de remise des prix à Berlin. Les multiples prix de Kohler représentent des conceptions et des technologies novatrices développées dans chacun des studios mondiaux de l'entreprise - États-Unis, Royaume-Uni, Inde et Chine.

Avec 10 800 candidatures de 72 pays, le prix iF Design est l'un des concours de design les plus prestigieux et les plus pertinents au monde. Pour recevoir le prix iF Design Award, il faut réussir une sélection rigoureuse en deux étapes par des experts en conception de renom, qui évaluent les soumissions en fonction de l'idée, de la forme, de la fonction, de la différenciation et de l'impact.

La créativité et la conception de pointe sont le cœur et l'âme de la philosophie de Kohler, et ses équipes de créateurs audacieux du monde entier sont le fondement de certaines des marques les plus emblématiques en matière de conception résidentielle. L'entreprise s'est forgé une réputation d'innovation, d'art et de conception tout en possédant une philosophie d'exploitation enracinée dans l'esprit entrepreneurial, la ténacité et l'humilité.

« Depuis plus de 150 ans, Kohler se consacre à faire progresser l'innovation et la conception inégalée. C'est un immense honneur d'être reconnu pour la passion et l'ingéniosité de nos équipes de développement », a déclaré David Kohler, président et chef de la direction de Kohler Co. « Cette reconnaissance de la part d'iF confirme notre engagement continu à créer des solutions percutantes dans tous les marchés du monde. »

Les prouesses de Kohler en matière de conception sont célébrées depuis plus d'un siècle, y compris dans les années 1920 l'installation de luminaires de salle de bain couleur de l'entreprise au Metropolitan Museum of Art de Manhattan, des partenariats importants avec des artistes et des concepteurs de renommée mondiale, des installations de montage dans certains des mécènes de conception les plus vénérés et des environnements conçus de classe mondiale, et des douzaines d'éloges couvrant une myriade de catégories de produits. Les conceptions de produits de Kohler ont remporté près de 100 prix iF au cours des deux dernières décennies seulement, ainsi que des classements de premier plan dans tous les prix de conception mondiaux de premier plan, y compris Red dot, IDEA et Fast Company.

La toilette sanitaire à conteneurs KOHLER Loope , lauréate du prix iF GOLD 2024 Product Design Award - et la toute première lauréate du prix Gold Level de l'entreprise - est une solution d'assainissement sans eau qui s'intègre aux modèles de collecte de déchets sanitaires à base de conteneurs. Il a été conçu pour apporter un assainissement sécuritaire dans des environnements urbains densément peuplés où les options de rechange sont souvent inexistantes. The Loope toilet a été développé au sein de la plateforme Innovation for Good (IfG) de Kohler, un incubateur interne axé sur la création de nouvelles occasions d'affaires à des fins sociales et environnementales. Les solutions IfG sont enracinées dans l'obtention d'effets positifs sur les collectivités et la vie partout dans le monde en augmentant l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.

La toilette Loope a été inspirée par l'objectif de développement durable no 6 des Nations Unies, qui consiste à « assurer l'accès à des installations sanitaires sécuritaires et abordables pour tous, et les jurés des prix iF Design ont souligné qu'il s'agit d'un excellent exemple d'innovation en matière de conception au service de l'humanité.

« Dans le cadre de notre portefeuille Innovation for Good, Loope a le réel potentiel d'avoir une incidence positive sur un nombre important de vies dans le monde. L'obtention du prix Gold iF Design Award attire l'attention sur le problème de l'assainissement non sécuritaire qui touche tant de personnes », a déclaré Laura Kohler, chef de la vie durable de Kohler Co. « Ce produit et d'autres produits découlant de notre programme d'incubateur IfG exploitent les passions des associés pour développer des solutions significatives qui offrent un meilleur accès à un mode de vie durable. »

Kohler Co. - sous ses marques Kohler, Mira et Klafs - a reçu 12 prix iF Product Design Awards supplémentaires pour des solutions dans les douches, les robinets de salle de bain, les toilettes, les éviers, l'entreposage, les robinets de cuisine et les saunas :

Système de douche Flex de Mira Select

Robinet parallèle

Sveda Steam Lav

Façade Intelex Smart Flush

Toilettes intelligentes Karing 3.0 Urinalysis

Interface d'analyse d'urine Karing 3.0

Accessoire de stockage de spacité

Robinet à boissons tout-en-un

Douche à main SpaViva avec dispositif de nettoyage tout-en-un

Poignées décoratives ModernLife Edge

Klafs S11 Sauna Design par Studio F.A. Porsche

Klafs S1 Sauna édition noire Design de Henssler & Schultheiss Design

« La conception de nos produits est centrée sur l'humain, et nous nous efforçons de créer des interactions profondes et des expériences mémorables pour nos clients. Nous sommes honorés par la liste écrasante d'éloges de l'organisation iF, et nous sommes ravis de voir nos visions se hisser au sommet de l'évaluation de la conception mondiale », a déclaré Michael Seum, vice-président du design industriel mondial de Kohler Co.

La disponibilité des produits varie selon la région. Veuillez communiquer avec la salle d'exposition locale pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Kohler Co.

Depuis plus de 150 ans, Kohler Co. est un leader mondial de la conception audacieuse et de l'innovation, qui se consacre à aider les gens à vivre une vie gracieuse, saine et durable grâce à ses produits de cuisine et de salle de bain; à ses armoires de luxe, à ses carreaux et à son éclairage; à ses produits et services de bien-être; et des expériences hôtelières de luxe et du golf de championnat majeur. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et son siège social est situé à Kohler, au Wisconsin. L'entreprise met également au point des solutions de vie durable pour améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures. Sa plateforme Innovation for Good aborde des questions urgentes, comme l'eau potable et l'assainissement sécuritaire, avec des produits et services révolutionnaires pour les collectivités mal desservies. David Kohler est président et chef de la direction et représente la quatrième génération de dirigeants familiaux de Kohler.

