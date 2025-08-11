Avec plus de 15 millions de paires de sous-vêtements étanches vendus, Knix aide les femmes du monde entier à savoir « You're Good »

TORONTO, 11 août 2025 /CNW/ - La marque de premier plan, Knix, la marque la plus étanche en Amérique du Nord, est fière d'annoncer sa nouvelle campagne audacieuse de sous-vêtements étanches, You're Good, mettant en vedette l'actrice et défenseuse nommée aux Emmy, Kristen Bell.

Knix et Kristen Bell ne veulent pas que vous vérifiiez de nouveau les fuites dans le cadre de la nouvelle campagne « You're Good »

La campagne est enracinée dans l'expérience universelle que nous connaissons trop bien. Vous vous êtes soudainement rendu compte que vous veniez peut-être de faire une fuite, et vous avez demandé à un ami, à une sœur ou même à un étranger : « Pouvez-vous me vérifier? - En attendant désespérément d'entendre ces mots magiques : You're Good. Knix et Bell se sont associés pour montrer qu'il existe une meilleure façon de gérer les fuites, avec les sous-vêtements emblématiques à l'épreuve des fuites de Knix. En tant que chef de file en matière d'étanchéité et pionnier de la catégorie originale, Knix offre la plus vaste gamme de silhouettes, de styles, de tailles, de couleurs et de niveaux d'absorption pour aider à garantir que vous êtes bon, quoi qu'il arrive.

« Je porte Knix depuis près de 10 ans, alors ce partenariat allait de soi pour moi. « Je les aime beaucoup mieux que toute autre option de protection pendant la période, et je peux vous dire par expérience que Knix signifie en fait « You're Good », a déclaré Bell. J'adore le fait que Knix aborde la conversation sur les fuites avec honnêteté et humour, parce que nous avons tous vécu cette situation.« moment de panique.

Les sous-vêtements étanches sont la catégorie d'hygiène menstruelle qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, en grande partie parce que Knix a vendu plus de 15 millions de paires et que le client moyen de Knix en a commandé plus de 5. Une étude récente menée par Kantar a révélé que 38 % des femmes, et 51 % des femmes âgées de 12 à 24 ans, utilisent maintenant des sous-vêtements étanches et que 9 utilisateurs de sous-vêtements étanches sur 10 ont eu une bonne ou une très bonne expérience avec le produit. Non seulement pour les périodes, mais aussi pour la sueur, les décharges et les fuites de vessie légère, les diverses fonctionnalités du produit, qui sont mises en évidence dans la campagne You're Good, contribuent à la satisfaction et à la croissance de la clientèle. Dans le cadre de la campagne, Knix s'est engagée à faire don de 100 000 $ US à une organisation axée sur la période choisie par Bell.

« Le partenariat avec l'emblématique et incontournable Kristen Bell, qui est une admiratrice et une utilisatrice de longue date de Knix, était le partenariat idéal pour cette campagne, a déclaré Joanna Griffiths, fondatrice et cheffe de la direction. Qui ne voudrait pas que Kristen Bell vous dise « You're Good »? J'adore le fait que la campagne souligne l'engagement de Knix à offrir confiance et tranquillité d'esprit, peu importe le jour du mois ou la situation. »

La campagne You're Good marque le début de l'expansion renouvelée de Knix aux États-Unis, en commençant par une campagne ciblée à New York et s'étendant à l'ensemble du pays en 2025 et 2026. Knix ouvrira son premier magasin à New York dans SoHo, au 242, rue Lafayette, à la mi-août. Des activations en personne pour la campagne sont prévues à New York et à Toronto, y compris des panneaux d'affichage attrayants et une prise de contrôle du métro de la rue Spring dans SoHo avec la campagne You're Good.

Découvrez les styles Leakproof et bien plus encore sur knix.com.

knix.com

@knix

@ktbyknix

@kristenanniebell

Crédits

Directeur/photographe : Mat + Kat

Agence de création : Red Antler

Société de production : Alien Productions

Productrice exécutive : Jessica Hong

Productrice hiérarchique : Allison Eng

Directeur de la photographie : Austin Kearns

Style : Nicole Chavez et Kate Longarzo

Directeur du mouvement : Jorge Dorsinville

Cheveux : Stephanie Rives et Clay Neilsen

Maquillage : Courtney Hart et Zenia Jaeger

Set Design : Sierra Santiago

Talents : Aissa Umaru, Alana Rojas et Sandra Ruiz

À propos de Knix

Fondée par Joanna Griffiths en 2013, Knix est un chef de file de l'industrie dans la redéfinition de l'intimité grâce à l'innovation, à l'inclusion et à l'engagement à repousser les limites. Qu'il s'agisse de sous-vêtements révolutionnaires Leakproof ou de révolutionner le soutien sans fil et sous-fil, Knix remet en question les conventions avec des conceptions soigneusement conçues qui combinent fonction, confort et style. Avec une gamme de produits comprenant des soutiens-gorge, des vêtements de natation, des vêtements de sport, des vêtements de shapewear personnalisables et des produits essentiels de tous les jours disponibles dans une gamme étendue, Knix continue d'établir de nouvelles normes sur la façon dont l'intimité devrait être visible, sentie et performante. Pour en savoir plus, visitez knix.com ou suivez @knix et @ktbyknix sur les médias sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2747217/knix_New_You_are_Good_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805955/5452583/Knix_Logo.jpg

SOURCE Knix

PERSONNE-RESSOURCE : Bresler PR, Sarah Bresler, [email protected]