Knight Capital annonce la conclusion d'un règlement

MIAMI, le 8 oct. 2021 /CNW/ - Knight Capital Funding et Forward Financing sont heureuses d'être parvenues à une résolution financière mutuellement acceptable dans l'affaire Knight Capital LLC c. Forward Financing LLC, Forward Financing SPV LLC et Justin Bakes, en instance devant le Eleventh Judicial Circuit Court dans et pour le comté de Miami-Dade, en Floride, affaire no 2016-28657-CA-01.

