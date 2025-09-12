SENNEVILLE, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le jeudi 11 septembre, Fabrication KLETON a inauguré son usine de fabrication modernisée à Senneville. L'événement a réuni plusieurs personnalités et parties prenantes, venues découvrir les nouvelles machines automatisées de pointe, conçues pour améliorer la qualité, l'efficacité et les capacités de production de l'entreprise.

Coupure de ruban de gauche à droite: Gregory Kelley, Monsef Derraji, Glenn Watt, Francis Scarpalegia, Julie Brisebois, Jean-François Delisle, Braden Green (Groupe CNW/FABRICATION KLETON) Aperçu de l'entreprise - Fabrication KLETON – Une société du groupe Tenaquip (Groupe CNW/FABRICATION KLETON)

La Fabrication KLETON fait partie du groupe Tenaquip, une organisation entièrement canadienne, dont la propriété et les opérations sont basées au Canada. Le groupe comprend également Tenaquip Limitée, l'un des principaux distributeurs industriels et de produits de sécurité au Canada. Il inclut aussi SCN Industrie, un important grossiste en produits industriels et de sécurité. Enfin, la Fondation Tenaquip apporte un soutien majeur dans les domaines de la recherche médicale, des établissements hospitaliers, du bien-être des enfants et des causes humanitaires.

Un investissement majeur

KLETON est fier de dévoiler un investissement majeur de plus de 5 millions de dollars. Ce projet privé, consacré à ses opérations de fabrication au Canada et illustré par l'acquisition d'équipements de pointe, établit un nouveau jalon dans le secteur manufacturier canadien.

« Ces investissements illustrent la vision à long terme de KLETON, qui allie innovation et automatisation pour proposer des solutions de nouvelle génération à ses clients industriels et aux fabricants d'équipements d'origine (FEO), a affirmé Braden Green, Chef de l'Exploitation du Groupe Tenaquip. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter de l'équipement, mais de libérer de nouvelles opportunités pour nos clients. Avec l'intégration de la robotique, de l'automatisation et de technologies de pointe dans nos processus, nous sommes désormais mieux équipés que jamais pour répondre à la demande croissante de solutions fabriquées au Canada. »

Une fabrication innovante et avancée

L'usine modernisée intègre plusieurs systèmes de pointe signés TRUMPF, l'un des leaders mondiaux en machines-outils. Parmi les nouveaux équipements figurent des découpeuses laser automatisées, des cellules de pliage et des systèmes de poinçonnage capables de travailler l'acier épais en continu, 24h/24. Ces technologies, au cœur de l'industrie 4.0, garantissent des délais d'exécution raccourcis, une précision optimale et une personnalisation accrue des produits KLETON. « Les nouvelles capacités manufacturières de KLETON nous offrent la flexibilité nécessaire pour diversifier notre offre tout en maintenant les standards élevés que nos clients exigent, a souligné Glenn Watt, Chef de la direction financière du Groupe Tenaquip. Sur le plan commercial, cette évolution stratégique renforce notre aptitude à générer de la valeur à grande échelle. »

Soutenir avec fierté l'industrie canadienne

Ces progrès se font déjà ressentir sur le plancher de production, où l'équipe de KLETON mise sur l'automatisation pour accroître sa capacité tout en conservant le savoir-faire artisanal qui caractérise la marque. Conçus avec de l'acier canadien de première qualité, les produits KLETON incarnent un engagement profond à soutenir l'industrie locale à chaque étape du processus de fabrication.

« Nous avons parcouru un long chemin depuis nos modestes débuts, a affirmé Jean-François Delisle, directeur général de KLETON. Ces améliorations marquent une étape essentielle pour répondre toujours mieux aux besoins de nos clients, que ce soit dans leurs entrepôts, ateliers ou installations industrielles partout au Canada. »

À propos de KLETON

Fondée en 1983, KLETON est passée d'un modeste atelier à une marque nationale reconnue, desservant une grande variété de secteurs industriels. Aujourd'hui, elle perpétue sa tradition en fabriquant au Canada des équipements de manutention ainsi que des pièces pour équipementiers d'origine (FEO).

