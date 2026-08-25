KLDiscovery annonce la disponibilité générale de Nebula AI Case Explorer™ pour permettre aux équipes juridiques de comprendre leurs données plus rapidement et de réduire les volumes et les coûts d'examen en aval

Le nouveau Nebula AI Case Explorer offre aux avocats, aux équipes juridiques internes et aux professionnels de l'eDiscovery la possibilité d'établir le contexte et la stratégie dès le début, d'affiner leur analyse à mesure qu'ils en apprennent davantage sur le dossier, et d'utiliser Agentic Chat pour obtenir des réponses à leurs questions au moyen de réponses d'IA sourcées et vérifiables.

EDEN PRAIRIE, Minnesota, 25 août 2026 /CNW/ -- KLDiscovery, un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'eDiscovery, de gouvernance de l'information et de récupération de données, annonce aujourd'hui la disponibilité générale de Nebula AI Case Explorer™, une nouvelle solution permettant aux avocats, aux équipes internes et aux professionnels de eDiscovery de mieux comprendre leurs données, du début d'un dossier à chaque nouveau fait qui les transforme.

Nebula AI Case Explorer

Élaboré à la suite de conversations avec les clients, de démonstrations de produits et de longues heures de travail avec des clients pilotes sur des questions réelles avec des données réelles, Nebula AI Case Explorer combine l'intelligence itérative du cas et le raisonnement transparent de l'IA avec Agentic Chat. Il fournit aux équipes des renseignements fondés sur l'IA pour s'attaquer à leur travail le plus important, qu'il s'agisse d'enquêtes complexes et de litiges commerciaux, de demandes de deuxième rang ou de préparation d'entrevues avec les dépositaires.

Nebula AI Case Explorer permet aux équipes juridiques de :

d'obtenir des informations en comprenant les personnes, les événements et les documents clés avec des scores de pertinence au moment où la configuration est terminée. Les équipes peuvent commencer immédiatement et prioriser où chercher en premier.





d'obtenir rapidement des réponses aux questions et effectuez une analyse agentique approfondie en posant des questions en langage clair dans Agentic Chat.





de garder le contrôle et faites confiance aux résultats en raison de la capacité d'évaluer la décision de pertinence de l'IA sur tout document. Nebula AI Case Explorer suit la fréquence à laquelle l'équipe adhère aux recommandations de l'IA, et ce signal contribue à affiner le résumé du dossier avant l'itération suivante. Cette approche permet de s'assurer que la lecture de l'IA sur le dossier est plus précise à chaque cycle et qu'un avocat reste au courant tout au long du processus.





de simplifier la configuration grâce à l'assistant d'intégration intuitif, qui analyse les connaissances existantes sur les cas pour créer des thèmes et des invites d'IA.





de réduire les volumes de documents pour favoriser l'examen afin de mieux gérer les coûts d'examen.





d'affiner l'analyse du dossier à mesure que les équipes en apprennent davantage, qu'il s'agisse de données produites par des tiers, de nouveaux dépositaires ou de témoignages de déposition, afin que les informations demeurent à jour sans travail manuel supplémentaire.





de travailler comme elles le souhaitent. Nebula AI Case Explorer analyse les documents déjà présents dans Nebula, tout en offrant la possibilité de poursuivre l'examen dans Nebula ou de transférer le dossier vers Relativity Server ou RelativityOne.





d'obtenir le soutien d'experts de l'équipe des services de découverte électronique de KLDiscovery au besoin et un modèle de rétroaction directe entre le client et le produit qui contribue à façonner l'innovation future.

« Depuis des décennies, nos clients confient à KLDiscovery leurs dossiers les plus sensibles, une confiance que nous avons gagnée grâce à une attention constante portée à une expérience client exemplaire, offerte au moyen de services fiables. Et à partir de là, nous avons prolongé cette expertise dans les logiciels critiques pour la mission, et l'IA représente un nouveau chapitre de ce parcours », déclare Lou Paglia, chef de la direction de KLDiscovery. « Nos clients veulent des solutions qui s'adaptent aux besoins de leur entreprise et qui sont transparentes, dignes de confiance et défendables. Nebula AI Case Explorer reflète notre engagement continu, et ce n'est qu'un début dans la façon dont nous entendons faire progresser l'industrie. »

Conçu avec des praticiens du droit pour leurs flux de travail

Grâce à une expérience utilisateur intuitive et visuelle, Nebula AI Case Explorer simplifie la compréhension des principaux intervenants, thèmes, événements et échéanciers d'un dossier, et permet aux équipes de poser en langage clair des questions sur le corpus documentaire. Chaque réponse s'appuie sur un raisonnement transparent et traçable, donnant aux équipes juridiques la capacité de valider les résultats, de garder le contrôle sur leur jugement juridique et d'avoir confiance dans les résultats obtenus. Et Nebula AI Case Explorer est conçu pour tenir compte du fait que les dossiers évoluent rapidement. Les équipes peuvent affiner leur compréhension du dossier à mesure que de nouveaux faits se présentent, que ce soit au moyen de transcriptions de dépôts, de nouveaux dépositaires, de données de production de tiers ou d'enquêtes réglementaires, en relançant l'analyse et en reportant le contexte sans recommencer.

« La meilleure technologie juridique est construite aux côtés des gens qui l'utilisent au quotidien », déclare Julian Merschen, directeur des produits de KLDiscovery. « Au cours du développement, nous avons eu des conversations approfondies avec des clients clés afin de comprendre leurs défis les plus urgents, d'obtenir plus rapidement des renseignements exacts sur leur situation, de réduire les volumes de données en aval et de contrôler les coûts d'examen afin de concevoir la solution la plus efficace. Nous avons ensuite validé près de 100 points de contact avec des avocats, des équipes internes, des chefs de file sectoriels et des spécialistes de l'eDiscovery. Ils demandaient une solution puissante, facile à utiliser, transparente et digne de confiance. Nous avons construit Nebula AI Case Explorer autour de ces principes. Les équipes juridiques ont maintenant la capacité d'agir plus rapidement tout en maintenant la visibilité sur la façon dont les réponses sont générées et la souplesse nécessaire pour fonctionner dans les flux de travail qu'elles connaissent déjà. »

Disponibilité et informations complémentaires

Nebula AI Case Explorer est maintenant disponible pour les clients KLDiscovery aux États-Unis et sera disponible en Europe plus tard cette année. KLDiscovery présentera Nebula AI Case Explorer lors de l'ILTACON, du 23 au 27 août, à Nashville, où les participants pourront voir des démonstrations en direct et rencontrer les responsables des produits et de la conception de Nebula.

Si vous souhaitez en savoir plus sur KLDiscovery et Nebula AI Case Explorer, programmez un rendez-vous avec un membre de notre équipe.

À propos de KLDiscovery

KLDiscovery est un chef de file mondial des solutions d'eDiscovery, de conformité et de gestion des données, aidant les cabinets d'avocats, les entreprises et les organismes gouvernementaux à relever leurs défis juridiques et réglementaires les plus complexes. Forts de 26 implantations stratégiques dans 17 pays et de plus de trois décennies d'expertise, nous combinons technologies avancées, automatisation pilotée par l'IA et solides capacités forensiques afin de transformer les preuves numériques en renseignements exploitables.

Les solutions primées de KLDiscovery soutiennent les enquêtes réglementaires, les litiges transfrontaliers et la réponse aux cyberincidents en offrant des services-conseils, en générant des avantages stratégiques, en réduisant les coûts et en assurant des résultats défendables. Dans le cadre de ses activités mondiales de gestion des données, KLDiscovery fournit des services de calibre mondial en récupération de données, reprise après sinistre, reprise après rançongiciel, extraction et restauration de courriels, destruction de données et gestion des bandes. Avec son assistance 24/7, KLDiscovery est le partenaire de confiance des entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez KLDiscovery.com.

SOURCE KLDiscovery Inc.

CONTACT : relations avec la presse : Brandon Steiger, +1 888 811-3789, [email protected]