« Le système de soutien issu des familles choisies favorise un environnement qui encourage la fraternité et l'appartenance et qui tient compte des différentes identités. Friends of Ruby offre aux jeunes de la communauté LGBTQI2S des espaces où ils peuvent s'exprimer et se retrouver. Nous sommes ravis de collaborer avec KitKat Chocolatory pour rappeler la nécessité et la valeur des familles choisies », a déclaré Carol Osler, directrice exécutive de Friends of Ruby.

En tant que marque qui est reconnue pour « faire la pause » depuis plus de 85 ans, KitKat Chocolatory et Friends of Ruby partagent la conviction qu'il est important de prendre le temps de célébrer ce que l'on est et de reconnaître le soutien qu'apportent les familles choisies.

Le partenariat prévoit un soutien financier aux programmes de santé mentale de Friends of Ruby et le lancement d'une barre KitKat en édition limitée. Offertes du 11 au 28 février dans le magasin KitKat Chocolatory du centre commercial Yorkdale à Toronto, les barres de chocolat rubis, uniques en leur genre, auront un emballage spécial conçu par l'équipe de Friends of Ruby. Tous les produits de la vente seront remis à Friends of Ruby. D'autres événements spéciaux et initiatives sont prévus pour le mois de la fierté et de l'histoire LGBTQ afin de sensibiliser davantage le public à la cause de la communauté et de l'organisation.

« Chez KitKat, nous nous engageons à promouvoir l'individualité et l'expression de soi, a déclaré Mark Cecchetto, président, produits de confiserie, Nestlé Canada. Nous sommes fiers de nous associer à Friends of Ruby pour célébrer la communauté LGBTQI2S et encourager toutes les jeunes personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et bispirituelles à se sentir autonomes dans leur identité. »

À PROPOS DE FRIENDS OF RUBY

Friends of Ruby soutient les jeunes LGBTQI2S (âgés de 16 à 29 ans) en leur proposant des services d'accueil et des programmes, un soutien en matière de santé mentale et de bien-être, une gestion de cas et des services de soutien pratique, un hébergement et un sentiment d'appartenance à la communauté. Notre vision est celle d'un monde où toutes les jeunes personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et bispirituelles se sentent validées, engagées et aptes à mener une vie saine. Nous fournissons aux jeunes des ressources liées à la sexualité et à l'identité de genre, à la santé sexuelle, aux relations sociales, au soutien pour les personnes transgenres, aux besoins alimentaires et aux besoins de base, à l'hébergement, à l'aide au revenu, à la défense des droits, aux compétences de vie, aux soins de santé, au soutien juridique, à la planification de la sécurité de l'emploi et à l'éducation. Pour en savoir plus sur Friends of Ruby, visitez le site friendsofruby.ca.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment CUISINE MINCEUR, NESQUIK, NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 3 700 employés répartis partout au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.corporate.nestle.ca/fr.

Au niveau mondial, Nestlé a exprimé son soutien en faveur des Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour la lutte contre la discrimination à l'égard des personnes LGBTI (depuis 2018) et Nestlé s'est jointe au PGLE (en 2021), la seule organisation au monde dédiée à la communauté LGBTQ+ où le secteur privé et la société civile siègent ensemble en tant que membres, afin d'accélérer l'équité et l'inclusion sociale et économique de la communauté LGBTQ+.

SOURCE Nestlé Canada

