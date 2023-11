Alimenté par une pile amovible 12V Max, le système sans fil KitchenAid Go™ comprend six nouveaux produits polyvalents.

TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - KitchenAid élargit son empreinte sur le marché des appareils de comptoir sans fil avec le lancement du système sans fil KitchenAid Go™. L'annonce du système sans fil ajoute six nouveaux appareils sans fil innovants au portefeuille KitchenAid, notamment le mélangeur à main, le batteur à main, le hachoir, le mélangeur individuel, le moulin à café à lame et l'aspirateur de cuisine KitchenAid Go™. Pour éliminer davantage les tracas liés aux câbles dans la cuisine, chaque outil du système sans fil KitchenAid Go™ est alimenté par une pile amovible et rechargeable pour une puissante créativité culinaire, sans les câbles.

KITCHENAID® ÉLARGIT SA GAMME D’APPAREILS DE COMPTOIR SANS FIL AVEC LE LANCEMENT DU NOUVEAU SYSTÈME SANS FIL KITCHENAID® GO™. (Groupe CNW/Whirlpool Canada LP)

« Le grand avantage du système KitchenAid Go™ est qu'il s'adresse à tous les styles de vie et il offre la liberté de cuisiner où vous voulez, ce que vous voulez et comme vous le voulez » a déclaré Pradeep Verma, gestionnaire de la marque, KitchenAid Canada. « Puisqu'une seule pile amovible alimente tous les appareils KitchenAid Go™, KitchenAid Go™ est la clé d'une préparation facile des repas et d'un comptoir sans désordre. »

Les principaux avantages du système sans fil KitchenAid Go™ sont les suivants :

BATTEUR À MAIN KITCHENAID GO™ (KHMR762BM) -- PDSF 199,99 $

Conçu pour minimiser les dégâts en tenant debout seul afin de garder les batteurs loin de la surface de travail

La fonction de démarrage en douceur Soft Start™ amène progressivement les batteurs à la vitesse choisie pour prévenir les éclaboussures

7 réglages permettant de remuer lentement les ingrédients en morceaux, à vitesse moyenne pour crémer du beurre et du sucre, et à vitesse élevée pour fouetter les blancs d'œufs ou la crème.

Accessoires en acier inoxydable lavables au lave-vaisselle

Les accessoires Turbo Beater II™ en acier inoxydable sont conçus pour mélanger les ingrédients en profondeur

MÉLANGEUR À MAIN KITCHENAID GO™ (KHBRV71BM) -- PDSF 199,99 $

Protège-casserole amovible lavable au lave-vaisselle pour protéger vos batteries de cuisine

Bras mélangeur amovible de 7 pouces lavable au lave-vaisselle avec une lame en acier inoxydable à 4 points conçue pour mélanger efficacement les ingrédients pour les boissons fouettées, les laits frappés, les soupes et bien plus

Interrupteur de vitesse variable pour une plus grande polyvalence et un meilleur contrôle des recettes

L'interrupteur de sécurité ergonomique permet une utilisation d'une main

Bol de 3 tasses sans BPA, lavable au lave-vaisselle, avec couvercle, pour simplifier la préparation et le service

HACHOIR KITCHENAID GO™ (KFCR531BM) -- PDSF 199,99 $

L'assemblage est facile, avec le bol qui se ferme d'un clic sans tourner et le couvercle à fermoir

Gagnez en espace avec la conception de rangement tout-en-un qui peut accueillir les lames et l'accessoire de fouettage directement dans le bol du hachoir

Capacité de 5 tasses et lames multi-usages en acier inoxydable pour mélanger, hacher et réduire les ingrédients en purée à la perfection

2 réglages de vitesse, basse ou élevée, pour hacher finement ou grossièrement

Vous pouvez également remuer, fouetter, touiller ou préparer même de la crème fouettée avec l'accessoire fouet inclus

Le bol, les lames et l'accessoire pour fouetter peuvent être lavés au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

MÉLANGEUR INDIVIDUEL KITCHENAID GO™ (KSBR256BM) -- PDSF 239,99 $

Mélange les ingrédients pour les boissons frappées et glacées grâce à une lame spécialement conçue pour les ingrédients surgelés

La lame asymétrique de pointe mélange les ingrédients utilisant quatre angles distincts pour les amener au centre et les réduire en purée

Le bol d'une capacité de 16 oz, lavable au lave-vaisselle, est conçu pour intégrer le contenu sur les lames et créer un puissant vortex pour mélanger

Couvercle de transport inclus pour les boissons à emporter

MOULIN À CAFÉ À LAME KITCHENAID GO™ (KBGR111BM) -- PDSF 199,99 $

Commande d'une touche pour moudre rapidement et facilement les grains de café entiers

Une lame puissante en acier inoxydable peut moudre jusqu'à 12 tasses de café à la fois

Couvercle inclus pour faciliter le rangement des grains de café moulus

Moulez les grains de poivre et autres épices sèches avec le bol à épices vendu séparément

ASPIRATEUR DE CUISINE KITCHENAID GO™ (KKVR121BM) -- PDSF 199,99 $

Comprend des tasses et des accessoires lavables au lave-vaisselle pour garder l'aspirateur propre

Ramassez les miettes, la mouture de café et autres particules sèches lors de la préparation de repas dans les endroits difficiles d'accès de la cuisine grâce au suceur plat conçu de manière experte

Avec son design élégant et compact, l'aspirateur de cuisine se range facilement sur vos comptoirs ou dans les tiroirs de votre cuisine

STATION DE CHARGEMENT USB KITCHENAID GO™ (KRBC12 -- PDSF 29,99 $) ET STATION DE CHARGEMENT USB (KRB12 -- PDSF 69,99 $)

Pile amovible 12 Click here to enter text.Volt MAX 1

Station de chargement avec un câble de 3 pieds (compatible USB) vendu séparément

Pile rechargeable au lithium-ion offrant une autonomie et une performance optimales

Des indicateurs lumineux signalent qu'il est temps de recharger la pile

Chaque produit présenté dans le système sans fil KitchenAid Go™ est également disponible à l'achat sans pile. Les produits sans pile sont disponibles à l'achat sur KitchenAid.ca

À propos de Kitchen Aid :

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @kitchenaid_ca .

_________________________________ 1 La tension initiale maximale de la pile (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts.

