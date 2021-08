Le batteur sur socle ombres et lumières est un hommage à cette inspiration qui peut frapper à tout moment, de jour comme de nuit, à grande ou à petite échelle. Le contraste des teintes claires et sombres, les textures attrayantes et le style exceptionnel rehaussant les tons chauds de sable du batteur sur socle complètent bien le motif ombragé du bol en céramique texturée.

« La conception du batteur sur socle ombres et lumières reflète votre désir d'explorer et de donner vie à votre vision », a déclaré Jessica McConnell, directrice de Whirlpool Color, Finish & Material Design. « La surface texturée produit des jeux d'ombre fascinants changeant sous les rayons du soleil et célèbre ces nombreuses occasions de rendre chaque moment spécial. »

En tant que chef de file dans le secteur des appareils ménagers et maître dans l'harmonisation des couleurs, KitchenAid distribue des appareils de série limitée dans des couleurs, des matériaux et un fini incomparables. La marque repousse les limites de ce qu'un batteur sur socle peut accomplir en lui donnant la capacité de susciter des émotions et d'améliorer votre style de vie. Fabriqué à partir de matériaux authentiques, orné d'une surface texturée, le batteur sur socle ombres et lumières encourage la créativité à tout moment, et mérite bien sa place sur votre comptoir.

Le batteur de ton mat de couleur sable rappelle le temps qui s'écoule dans le sablier, tandis que le bol à textures tridimensionnelles réfléchit et tamise la lumière. Ensemble, ils marquent le passage du temps en conjuguant la lumière et l'ombre, célébrant ainsi toutes les bonnes raisons qui ramènent les créateurs dans leur cuisine.

Chaque détail de l'appareil de série limitée suscite un sentiment d'émerveillement et de curiosité, éveillé par les multiples subtilités raffinées. Le vernis de la bande de garniture au fini métallique profond contraste avec le dessus élégant et subtil de l'appareil, qui se décline en deux tons qui lui confèrent un aspect satiné brillant aussi fascinant qu'un mirage. Ce sont ces détails qui distinguent ce modèle ultra-luxueux des autres.

« Nous trouvons des moments d'inspiration dans notre vie quotidienne, et encore plus lorsque nous cherchons activement des moyens d'alimenter notre créativité », a déclaré Julie Cluff, directrice, Ventes et marketing, KitchenAid Canada. « Le batteur sur socle ombres et lumières de série limitée aide à explorer sa créativité dans la cuisine et permet de créer des moments inspirés, que ce soit sous la forme d'un brunch avec des amis, d'un souper ou d'une collation pour un soir de match. »

Le batteur sur socle est conçu pour se démarquer en tant que pièce maîtresse de la cuisine, il se situe à la frontière qui sépare utilité de l'appareil de l'art de la création et ouvre la porte à une expression distinctive de l'individualité. Le batteur sur socle ombres et lumières est offert avec un bol en céramique noire texturée, vendu exclusivement avec ce batteur sur socle de série limitée.

Vous pouvez vous procurer le batteur sur socle ombres et lumières de série limitée sur KitchenAid.ca et auprès de certains détaillants, dans son emballage unique, au prix de 999,99 $ PDSF.

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid s'est basée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid offre pratiquement tous les outils indispensables à une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut absolument tout, des appareils de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Le PDSF est le prix de détail suggéré par le fabricant. Seul le détaillant détermine les prix de détail réels et les prix annoncés.

