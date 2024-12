MONTRÉAL, 2 décembre 2024 /CNW/ - KisoJi Biotechnology Inc., une entreprise spécialisée dans la découverte et le développement de thérapeutiques à base d'anticorps transformateurs, annonce avoir recueilli 41 millions de dollars en capitaux propres, y compris la conversion de débentures convertibles précédemment financées. Ces fonds serviront à faire progresser son principal actif, KJ-103, le premier anticorps puissant nu contre TROP2, dans les études cliniques pour traiter les tumeurs solides. Les fonds serviront également à déployer sa plateforme de pointe de découverte d'anticorps pour de nouveaux anticorps thérapeutiques multispécifiques dans les maladies cardiométaboliques, ainsi qu'en l'immunologie et l'inflammation. Le financement a été dirigé par Investissement Québec et Lumira Ventures avec la participation du Fonds de solidarité FTQ, d'adMare BioInnovations et de Remiges Ventures.

Comme il a été annoncé précédemment, KisoJi a établi un partenariat de développement clinique avec Cancer Research UK pour intégrer le principal actif de KisoJi, KJ-103, à un premier essai clinique humain d'environ 100 patients. Le KJ-103 se distingue grandement des médicaments ciblant la TROP2 existants sur le marché ou en développement, qui sont des conjugués anticorps-médicaments (ADC). KJ-103 n'a pas besoin de charge cytotoxique. Il agit en recrutant des cellules immunitaires pour détruire les cellules tumorales.

Le financement appuiera également le déploiement de la plateforme de pointe de KisoJi pour la découverte d'anticorps, y compris la première carte des paratopes d'anticorps (KisoSeek™) qui visualise efficacement une réponse immunitaire contre une cible donnée. Les outils d'échantillonnage de l'entreprise lui permettent de maximiser la diversité des paratopes dans le cadre d'une stratégie itérative dirigée visant à mettre l'accent sur des anticorps distincts et à découvrir de nouvelles caractéristiques biologiques, y compris des anticorps GPCR (récepteurs couplés aux protéines G) fonctionnels.

KisoSeek™ est plus efficace et offre de meilleures perspectives que les méthodes traditionnelles de découverte d'anticorps et peut s'intégrer harmonieusement aux flux de production existants. Toutes les données existantes, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent être utilisées pour augmenter le paratope spécifique à une cible afin de stimuler la découverte d'anticorps au lieu de s'appuyer sur les méthodes traditionnelles de dépistage aléatoire.

KisoJi a également mis au point une série de souris transgéniques camélidés (KisoMouse®) qui produisent des anticorps à domaine unique pour continuer de remplir la plus grande base de données d'anticorps à domaine unique au monde créée par KisoJi au cours des huit dernières années. La carte des paratopes et la base de données d'anticorps peuvent être utilisées pour générer des anticorps multispécifiques de première et de meilleure qualité à l'aide du format d'anticorps multispécifique modulaire de KisoJi (KisoBody™). Le KisoBody™ est facile à personnaliser et à fabriquer avec des titres d'anticorps trispécifiques de plus de 6 g/L dans les chaînes de cellules de production commerciales.

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec, a déclaré : "En contribuant à la ronde de financement de KisoJi Biotechnologie, Investissement Québec réaffirme son engagement à soutenir des entreprises innovantes du secteur des sciences de la vie, un secteur clé pour l'économie du Québec. Ce financement permettra à KisoJi Biotechnologie d'accélérer l'achèvement des activités précliniques et de passer au lancement des essais cliniques, notamment en partenariat avec Cancer Research UK, l'un des plus grands bailleurs de fonds de la recherche contre le cancer au monde, le tout en propulsant le passage des innovations issues de la recherche et du développement jusqu'au marché."

Daniel Hétu, directeur général de Lumira Ventures a dit : "KisoJi a développé une plateforme de découverte d'anticorps véritablement différenciée, en s'appuyant sur la grande expertise de son équipe qui couvre les souris transgéniques, les anticorps à domaine unique et l'IA. Lumira est fière d'avoir soutenu le développement de la plateforme innovante de KisoJi depuis sa création et nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'entreprise et nos co-investisseurs alors que KisoJi fait passer ses programmes propriétaires au stade clinique."

Maxime Pesant, vice-président, placements privés et investissement d'impact, sciences de la vie au Fonds de solidarité FTQ, a déclaré : "Le Fonds de solidarité FTQ est fier de réitérer son engagement envers KisoJi, une entreprise innovante dont nous sommes partenaires de la première heure aux côtés de Lumira. Nos investissements stratégiques dans le secteur permettent de propulser les biotechs à haut potentiel vers de nouveaux sommets. Avec une expertise majeure dans le domaine des sciences de la vie et avec notre présence à long terme, le Fonds continue de soutenir des entreprises à fort impact comme KisoJi, ouvrant ainsi la voie à des innovations révolutionnaires et à des avancées médicales significatives."

David Young, cofondateur et Directeur général de KisoJi, a ajouté : "Grâce au soutien de nos investisseurs nouveaux et existants, ce financement permettra à KisoJi de poursuivre le développement d'actifs de pipeline en oncologie, en cardiométabolisme et en immunologie à l'aide de notre plateforme de pointe et de nos outils d'IA."

Evolution Venture Partners a agi à titre de conseiller stratégique exclusif de KisoJi en ce qui concerne le financement.

À propos de KisoJi Biotechnology

KisoJi Biotechnology est une entreprise canadienne spécialisée dans la découverte d'anticorps thérapeutiques en utilisant des outils scientifiques et d'intelligence artificielle avancés. KisoJi a développé une souris transgénique multiespèces capable de générer des anticorps à domaine unique très diversifiés, ainsi qu'une structure d'anticorps multispécifique modulaire offrant une grande stabilité et productivité. Plus récemment, KisoJi a utilisé des outils d'IA avancés pour visualiser l'univers de tous les anticorps ciblant un même objectif, dans le but de découvrir de nouvelles biologies et de nouvelles capacités thérapeutiques des anticorps pour ses partenaires et pour sa propre pipeline.

www.kisojibiotech.com

À propos de KJ-103

KJ-103 est un anticorps à domaine unique qui se lie à un épitope unique de TROP2. Il agit par des mécanismes effecteurs cellulaires, notamment l'activation des macrophages pour détruire les cellules tumorales. KJ-103 a démontré une forte activité antitumorale sans preuve de toxicité ou de résistance dans plusieurs modèles de tumeurs solides précliniques. KJ-103 a été humanisé par LifeArc.

