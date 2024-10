LONDRES et MONTRÉAL, 24 octobre 2024 /CNW/ - Cancer Research UK, l'un des plus grands bailleurs de fonds de la recherche sur le cancer au monde, et KisoJi Biotechnology Inc., une entreprise spécialisée dans la découverte et le développement de thérapies à base d'anticorps, ont signé un accord historique pour faire avancer l'actif principal de KisoJi, KJ-103, dans un premier essai clinique. KJ-103 est un anticorps nu anti-TROP2 développé à l'aide de la technologie propriétaire de KisoJi.

Cancer Research UK Logo

Dans le cadre de cet accord, le Centre de Développement de Médicaments (CDD) de Cancer Research UK parrainera, concevra et exécutera un essai clinique de Phase 1/2a de KJ-103 sur des tumeurs solides exprimant TROP2. KisoJi fournira l'anticorps pour l'essai clinique et collaborera avec le CDD pour finaliser le dossier préclinique. Cancer Research Horizons, la branche d'innovation de Cancer Research UK, gérera les relations commerciales.

Contrairement aux conjugués anticorps-médicaments (ADCs), KJ-103 n'a pas besoin de charge cytotoxique. Il agit en recrutant des cellules immunitaires pour détruire les cellules tumorales. KJ-103 se lie à TROP2 à un emplacement différent de celui des ADCs actuels contre TROP2 et l'utilise pour activer les macrophages, entraînant la phagocytose et la destruction des cellules tumorales exprimant cette protéine.

KJ-103 pourrait offrir une alternative thérapeutique pour les cancers exprimant TROP2, notamment dans les cas où les ADCs ciblant TROP2 se sont révélés inefficaces ou inadaptés en raison de leur profil de toxicité. Les types de tumeurs exprimant TROP2 incluent : colorectal, tête et cou, ovaire, sein, vessie et poumon.

Lars Erwig, directeur du CDD, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration, déclarant : « Ce partenariat est en phase avec notre mission d'explorer des approches thérapeutiques innovantes pour les cancers difficiles à traiter. Avec le mécanisme d'action unique de KJ-103, qui exploite le système immunitaire sans la toxicité potentielle d'un conjugué, nous espérons offrir de nouvelles options de traitement aux patients atteints de tumeurs solides exprimant TROP2. »

David Young, cofondateur et Directeur général de KisoJi, a ajouté : « Nous sommes ravis de faire avancer KJ-103 en clinique en partenariat avec Cancer Research UK. En tant que premier anticorps nu ciblant les cancers exprimant TROP2, KJ-103 est le premier d'une nouvelle vague d'anticorps issus de notre plateforme technologique modernisée qui s'appuie sur l'IA, basée sur la biologie, pour créer des anticorps thérapeutiques transformateurs. »

À propos du Centre de Développement de Médicaments de Cancer Research UK

Cancer Research UK a une longue histoire de développement de traitements innovants contre le cancer, avec 30 ans d'expérience dans le domaine. Le Centre de Développement de Médicaments a mené plus de 160 agents anticancéreux potentiels dans des essais cliniques, dont six sont arrivés sur le marché, notamment le témozolomide pour le cancer du cerveau et l'abiratérone pour le cancer de la prostate. Deux autres médicaments sont en Phase 3 de développement avancé. Treize agents sont toujours en développement actif avec un potentiel d'accès au marché. Actuellement, le centre dispose d'un portefeuille de 16 projets en développement préclinique, en Phase 1 ou au début des essais cliniques de Phase 2.

www.cruk.org.uk/cdd

À propos de KisoJi Biotechnology

KisoJi Biotechnology est une entreprise canadienne spécialisée dans la découverte d'anticorps thérapeutiques en utilisant des outils scientifiques et d'intelligence artificielle avancés. KisoJi a développé une souris transgénique multi-espèces capable de générer des anticorps à domaine unique très diversifiés, ainsi qu'une structure d'anticorps multi-spécifique modulaire offrant une grande stabilité et productivité. Plus récemment, KisoJi a utilisé des outils d'IA avancés pour visualiser l'univers de tous les anticorps ayant la même cible, dans le but de découvrir de nouvelles biologies et de nouvelles capacités thérapeutiques pour ses partenaires et pour sa propre pipeline.

www.kisojibiotech.com

À propos de KJ-103

KJ-103 est un anticorps à domaine unique qui se lie à un épitope unique de TROP2. Il agit par des mécanismes effecteurs cellulaires, notamment l'activation des macrophages pour détruire les cellules tumorales. KJ-103 a démontré une forte activité antitumorale sans preuve de toxicité ou de résistance dans plusieurs modèles de tumeurs solides précliniques. KJ-103 a été humanisé par LifeArc.

Contact de Cancer Research UK:

Tim Bodicoat

[email protected]

+44 203 469 8300

+44 203 469 8301 (en dehors des heures de travail)

Contact de KisoJi Biotechnology:

Investisseurs et Médias

Argot Partners

Sam Martin/Cameron Willis

[email protected]

+1 212 600 1902

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538413/KisoJi_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538636/CRUK_Logo.jpg

SOURCE KisoJi Biotechnology Inc.; Cancer Research UK