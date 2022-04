« Les machines conçues à partir du système MICS ont aidé les clients à améliorer leur efficacité et leurs coûts », a déclaré Chang Chia-ling, directrice du marketing chez King Steel. L'utilisation du logiciel de jumeau numérique NX-MCD (un système cyberphysique intégré) de Siemens a permis d'accroître l'efficacité de la recherche et développement tout en réduisant les coûts de développement. King Steel a présenté une centaine de demandes de brevets internationaux dans 17 catégories pour ses machines exclusives afin de protéger la propriété intellectuelle de l'entreprise ainsi que les droits et les intérêts des clients et des marques.

La technologie liée au système MICS a été largement appliquée dans divers processus et secteurs d'injection, y compris les articles de sport (chaussures de sport, barres de yoga, ballons de football non gonflables, gadgets et accessoires de vélo), les produits de soins de santé, l'équipement de protection ainsi que les jouets pour enfants et animaux de compagnie, en plus des matériaux électroniques et d'emballage. En mettant ce système en application, l'entreprise vise à maximiser les résultats avec un investissement minimal en aidant un large éventail de secteurs à accroître leur capacité de production et à obtenir des avantages environnementaux, des économies d'énergie à la réduction des émissions de carbone.

