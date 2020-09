Kim Blanchette, ARP, FSCRP reçoit l'Écusson de service public de la SCRP pour son dévouement envers l'éthique

L'Écusson de service public est présenté annuellement en hommage à un membre de la SCRP dont les efforts personnels au nom d'une initiative de service public, entièrement extérieure à ses responsabilités pour le compte d'un client ou d'un employeur, démontrent un dévouement désintéressé, exceptionnel et persistant envers une cause ou un mouvement.

« Merci beaucoup au comité, à mes collègues du Groupe de travail sur l'éthique, du Conseil d'administration et de partout au Canada pour m'avoir rendu si facile la tâche de défendre l'éthique. Vous représentez le summum de l'éthique en relations publiques et l'engagement de toute une vie à pratiquer de façon éthique. Je n'ai eu qu'à suivre votre passion et à la canaliser dans mon travail, dit Mme Blanchette en acceptant le prix. J'ai bien hâte de poursuivre ces travaux au cours des années qui viennent et je souhaite pouvoir vous signaler les prochaines transformations que nous aurons apportées aux perceptions que les Canadiens se font de nos efforts. »

Professionnelle agréée et membre du Collège des Fellows de la SCRP, Kim Blanchette est bien connu des membres de la SCRP et de l'ensemble de la profession pour son leadership et son grand engagement envers l'éthique professionnelle. Que ce soit aux commandes du Groupe de travail sur l'éthique de la SCRP, en tant que présidente nationale (en 2016-2017) ou mentor d'innombrables professionnels visant le titre ARP, le dévouement de Mme Blanchette envers l'éthique est une inspiration, qu'elle a démontrée à maintes reprises.

« Au sein du Conseil d'administration ou comme présidente du Groupe de travail sur l'éthique, les efforts de Kim afin de rehausser la pratique éthique des relations publiques non seulement ont profité à l'intérêt public, mais ont rapproché d'un pas la pratique des relations publiques de celle des grandes professions, signale Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, au moment de lui présenter le prix. Merci d'avoir conçu et mis en œuvre le programme d'éthique en compagnie de votre équipe. »

L'écusson du service public reconnaît des services distingués rendus dans l'intérêt commun par un membre de la Société dont l'engagement communautaire, indépendant du travail exigé par son emploi. L'Écusson de service public 2020 est l'un des neuf Grands prix et prix spéciaux annoncés au cours de l'AGA de cette année.

